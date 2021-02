Infirmière: Je corrige les théories du complot COVID à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital

Les plateformes de médias sociaux ont contribué à la prolifération de la désinformation et de la méfiance, entravant la lutte contre la pandémie de COVID-19 et contribuant à réduire profondément les divisions sociales et politiques et à une insurrection au Capitole.

En tant qu’infirmière communautaire à Chicago et dans ses environs, j’ai été personnellement et professionnellement poussée dans le rôle de vérificateur de faits sur les réseaux sociaux pour mes patients. Je vis à l’intersection entre les soins de santé, la science et un public mal informé.

J’enfile mon masque N95 souvent douloureux, j’attache mes cheveux en arrière et j’évalue les patients tous les jours. Je réponds aux questions des patients sur les seringues à micropuce et je propose des explications trop simplifiées sur la logistique bureaucratique de la recherche scientifique et du développement de vaccins. Par moments, j’essaie d’éduquer les patients sur la biologie cellulaire, l’immunologie et la microbiologie – des sujets que j’ai mis des années à étudier.

Alors que les cas et les hospitalisations de patients atteints de COVID-19 ont considérablement diminué dans tout le pays, la menace d’infection reste une réalité omniprésente. La confiance du public dans le vaccin COVID-19 s’améliore, mais ne s’améliore pas assez rapidement.

Un nouveau sondage de la Kaiser Family Foundation a révélé que parmi les personnes interrogées, 44% ont exprimé une réticence à la vaccination et parmi ce groupe, les médias sociaux ont été cités comme la principale source d’informations sur les vaccins. Le sondage a également révélé que seulement 31% des répondants ont déclaré qu’ils obtenaient «une bonne quantité d’informations» des infirmières, des médecins et d’autres fournisseurs de soins de santé. Bien que l’éducation des patients soit un élément central du travail d’une infirmière, la propagation généralisée de la désinformation et des théories du complot a rendu la tâche plus difficile.

Alimenter la peur et le doute

Des nouvelles récentes démontrent que les infirmières et les médecins ne sont pas à l’abri de la désinformation. En décembre dernier, un permis de médecin de l’Oregon a été suspendu pour avoir refusé de porter un masque facial. Le mois dernier, quatre infirmières du Kansas ont refusé d’administrer le vaccin, invoquant des informations erronées pour justifier leur refus. Ces types d’actions de la part de professionnels de la santé de confiance n’ont fait qu’alimenter la peur et le doute du public.

Alors que la désinformation reste omniprésente sous ses formes les plus néfastes en ligne, des inexactitudes plus inoffensives ont également fleuri. Mon fil Instagram est rempli d’histoires et de publications de mes amis et collègues agents de santé faisant la promotion de l’acceptation des vaccins et des directives des Centers for Disease Control and Prevention. Mes collègues, dont beaucoup ont suivi des années d’études et de formation rigoureuses pour devenir des travailleurs de la santé, republient fréquemment des infographies attrayantes, épurées et de style millénaire sur la promotion de la santé et les dangers du COVID-19.

Mais à l’été 2020, en parcourant Instagram, j’ai remarqué une infographie publiée par une collègue infirmière. Il comportait six images stylisées de visages masqués et démasqués; chaque visage présentait un pourcentage de risque de transmission du COVID-19 en fonction de la combinaison de masques. Mon impulsion immédiate était de le republier, mais les pourcentages écrits sur l’image ne semblaient pas exacts, alors j’ai décidé de creuser plus profondément. Il a fallu une rapide recherche Google pour réaliser que ces pourcentages – bien que bien intentionnés – n’avaient pas été vérifiés.

La Virginie ne protège pas les personnes âgées:Mes parents ont attrapé COVID alors que les vaccins languissent inutilisés

Des études sur la désinformation sur la santé ont souvent conclu que la peur, l’anxiété et la perception du risque incitent les individus à prendre des décisions instinctives et autonomes concernant leur santé et leur autoprotection. La facilité avec laquelle les travailleurs de la santé peuvent republier et retweeter sans réfléchir des contenus de santé auto-affirmés est séduisante et donc extrêmement dangereuse.

Pour cette raison, les conseils médicaux des États à travers le pays jouent un rôle actif dans la prévention de la désinformation ou des violations des directives du CDC par les médecins et autres prestataires avec une peine de révocation de leur licence. Par exemple, au moins un hôpital a imposé un congé administratif à une infirmière qui bafoue activement les directives de distanciation sociale sur les médias sociaux.

Travailleurs de la santé, faites votre part

La peur des représailles professionnelles ne devrait pas être la seule chose qui empêche les travailleurs de la santé de répandre des mensonges et de la désinformation. Dans le contexte de cette pandémie mondiale, republier des informations erronées sur la santé sur un coup de tête peut être particulièrement dangereux pour un professionnel de la santé de confiance.

Qu’elle soit juste ou non, la réalité d’être un travailleur de la santé est de faire confiance pour prendre les meilleures décisions pour la santé de la communauté, tant dans notre vie privée que dans notre vie publique. Republier des informations inexactes sur les réseaux sociaux, aussi inoffensives soient-elles, peut miner la confiance du public et la crédibilité professionnelle.

Médecin:Avec COVID, nous donnons un coup de pied aux sans-abri pendant qu’ils sont à terre. Vaccinez ce groupe vulnérable.

Il existe de nombreuses ressources pour faire exactement cela, y compris des guides étape par étape sur la façon de distinguer la réalité de la fiction. Entre autres stratégies pour reconnaître les fausses nouvelles, vérifier les fautes d’orthographe ou considérer l’effort de l’information pour faire appel aux émotions.

Il n’est pas rare qu’un ami ou un membre de la famille se connecte avec moi sur les réseaux sociaux pour demander mon avis médical. J’ai répondu à des questions allant des chaussures appropriées pour les maux de dos aux précautions à prendre si un membre du ménage a reçu un diagnostic de COVID-19.

Pour le meilleur ou pour le pire, les médias sociaux ont le potentiel d’entrelacer la vie privée et la vie professionnelle. Pour cette raison, les infirmières, les médecins et les autres travailleurs de la santé doivent vraiment examiner les informations de santé qu’ils perpétuent en ligne.

C’est plus qu’une mise en garde à réfléchir avant de publier.

La capacité de discerner ce qui est crédible et ce qui n’est pas crédible sur les médias sociaux est un outil nécessaire pour naviguer dans le monde numérique d’aujourd’hui. Comprendre la gravité de la désinformation est la première étape cruciale pour établir la responsabilité personnelle et professionnelle de ce qui est affiché en ligne.

Pour un travailleur de la santé, le fait de ne pas vérifier les faits sur une publication sur les réseaux sociaux peut non seulement entraîner des sanctions professionnelles, mais aussi signifier la vie ou la mort.

Katherine Buaron, infirmière autorisée, détient une maîtrise en sciences infirmières et est infirmière autorisée en santé communautaire au Rush University Medical Center de Chicago et boursière de la voix publique du projet OpEd.