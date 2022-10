Infinix Zero Ultra, Zero 20 deviennent officiels

Le premier téléphone avec appareil photo 200MP d’Infinix est désormais une réalité – le Zero Ultra apporte le capteur Samsung HP1 1 / 1,22 “vu dans le Motorola Edge 30 Ultra et le Xiaomi 12T Pro aux côtés de quelques autres spécifications impressionnantes. Vous bénéficiez également d’une charge rapide de 180 W Thunder Charge qui devrait effectuer une charge complète de 0 à 100 % en 12 minutes et du chipset Dimensity 920 de MediaTek. Inifinix a également officiellement présenté son Note 20 avec une première caméra selfie 60MP avec OIS.

Infinix Zéro Ultra

Infinix Zero Ultra propose un écran incurvé AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution FHD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 900 nits. Le téléphone est équipé du chipset Dimensity 920 de MediaTek avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’appareil photo principal de 200 MP à l’arrière comprend OIS et PDAF et peut enregistrer jusqu’à 4K à 30 ips. Vous obtenez également un vivaneau ultra large de 13 MP et un capteur de profondeur de 2 MP à l’arrière, tandis que l’avant abrite une caméra selfie de 32 MP à l’intérieur d’une découpe perforée.









Spécifications clés d’Infiinix Zero Ultra et capteur d’appareil photo Samsung HP1 200MP

L’appareil démarre Android 12 avec Infinix XOS 12 sur le dessus et apporte une batterie de 4 500 mAh avec une structure à double cellule. Le système Thunder Charge 180W apporte 111 mécanismes de sécurité logiciels et matériels pour assurer une charge optimale et éviter la surchauffe.

Le chargeur utilise la technologie GaN qui aide à réduire la taille tout en offrant une conversion élevée.

Infinix Zero Ultra est disponible dans les couleurs Coslight Silver et Genesis Noir et le prix de détail est fixé à 520 $.

Infinix Zéro 20

Infinix Zero 20 apporte une remarquable caméra selfie 60MP avec OIS et autofocus – la première du genre sur le marché. L’appareil est ciblé et les vloggers et vidéastes et peut enregistrer des vidéos jusqu’à 1440p à 30fps à partir de sa caméra frontale.

Il y a un AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz à l’avant. Le dos porte un capteur principal Samsung ISOCELL HM2 de 108MP aux côtés d’un module ultra large de 13MP et d’un assistant de profondeur de 2MP. Le côté logiciel est à nouveau couvert par Android 12 avec XOS 12 en plus. La batterie a une capacité de 4 500 mAh et prend en charge une charge rapide de 45 W.

Infinix Zero 20 est maintenant en vente en or et gris dans une configuration unique de 8/256 Go. Le prix est fixé à 460 €.