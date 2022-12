Infinix Zero Ultra avec une charge de 180 W sera bientôt lancé en Inde

L’Infinix Zero Ultra dévoilé en octobre sera bientôt lancé en Inde. Cette révélation vient du détaillant en ligne indien Flipkart, qui a créé une page promotionnelle sur son site Web pour taquiner le lancement du smartphone en Inde.

L’un des points forts de l’Infinix Zero Ultra est sa vitesse de charge. Le smartphone prend en charge la charge filaire de 180 W et sa batterie 8C de 4 500 mAh est annoncée pour passer de plat à 100 % en 12 minutes avec le chargeur GaN fourni.

Un autre point fort de l’Infinix Zero Ultra est la caméra principale de 200MP à l’arrière, qui est livrée avec OIS. Il est rejoint par une caméra ultra large 13MP et une caméra de profondeur 2MP. Pour les selfies et les appels vidéo, il y a un appareil photo 32MP à l’intérieur du trou de perforation centré de l’écran AMOLED incurvé FullHD+ 120Hz de 6,8″, qui a un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique.

L’Infinix Zero Ultra est alimenté par le SoC Dimensity 920, exécute XOS 12 basé sur Android 12 et dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage à bord. Il a été annoncé dans les couleurs Coslight Silver et Genesis Noir, et il reste à voir si Infinix apportera les deux couleurs en Inde ou une seule.

