Infinix Zero Ultra apparaît avec un appareil photo de 200 MP et une charge rapide de 180 W

Infinix a annoncé son 180W Thunder Charge plus tôt cette année, et aujourd’hui un teaser vient confirmer le premier téléphone à le prendre en charge.

Une vidéo est apparue sur la boutique AliExpress officielle de la société et révèle que l’Infinix Zero Ultra est en route. En plus de la charge extrêmement rapide, il disposera également d’un appareil photo principal de 200 MP avec OIS et d’un écran OLED de 120 Hz avec des bords incurvés en 2,5D.





Le teaser confirme également un chipset Dimensity 920, ce qui soulève quelques questions. En théorie, le chipset Mediatek a un FAI qui prend en charge les caméras doubles 20MP + 20MP ou les caméras simples 108MP, ce qui signifie que le capteur 200MP aurait besoin d’un FAI dédié pour être géré. Alternativement, nous envisageons des manigances de mise à l’échelle sans prise en charge réelle de la haute résolution.

L’Infinix Zero Ultra sera livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et le teaser révèle clairement une configuration à trois caméras à l’arrière et un seul selfie-shooter à l’intérieur d’un trou de perforation.

La liste indique également que l’écran est de 6,8 pouces avec une résolution Full HD +, et que le téléphone dispose d’un port USB-C et d’un espace pour 2 cartes SIM. La capacité de la batterie est très probablement de 4 500 mAh car c’était la capacité du prototype de juin.

