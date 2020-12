L’Infinix Zero 8i a fait ses débuts en Inde, près d’un mois après que la société de technologie chinoise a dévoilé le smartphone sur les marchés mondiaux. Les caractéristiques notables de l’Infinix Zero 8i récemment lancé incluent deux caméras frontales, un écran Full HD de 6,85 pouces et une configuration de quatre caméras arrière. Le téléphone est disponible dans une seule option de stockage, et les clients en Inde y auront accès via Flipkart. Le smartphone est disponible dans les options de couleur Black Diamond et Silver Diamond.

Son prix en Inde est fixé à Rs 14 999 pour la seule option de stockage 8 Go + 128 Go. Flipkart propose des offres de vente comme une offre d’échange d’une valeur maximale de 14 300 Rs, ainsi qu’une option EMI sans frais qui commence à 1667 Rs par mois. Les autres offres comprennent une remise instantanée avec les cartes American Express et la carte de crédit Axis Bank Buzz. De plus, les clients bénéficiant d’un crédit Flipkart Axis Bank peuvent bénéficier de 5% de remise en argent. La vente Infinix Zero 8i en Inde débutera le 9 décembre à midi.

En termes de spécifications, la variante Inde et la variante globale offrent des fonctionnalités similaires. L’Infinix Zero 8i est livré avec un écran IPS Full HD + de 6,85 pouces (1080×2,460 pixels) avec un rapport hauteur / largeur de 20,5: 9 et un rapport écran / corps de 90,1%. L’écran offre également un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Sous le capot, le téléphone contient le SoC octa-core MediaTek Helio G90T associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible jusqu’à 256 Go via une carte microSD. De plus, le téléphone prend en charge les cartes double SIM et exécute Android 10 avec XOS 7 en haut.

Sa configuration à quatre caméras arrière comprend un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur secondaire de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle, un capteur tertiaire de 2 mégapixels et enfin un capteur AI. Les caméras arrière prennent en charge des modes tels que le mode document, bokeh personnalisé, AI HDR, AI 3D Beauty, mise en forme du corps AI 3D, panorama, AR Animoji, etc. Notamment, l’Infinix Zero 8i intègre une configuration à double caméra frontale qui comprend une caméra principale de 16 mégapixels ainsi qu’une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels. Les caméras avant et arrière prennent en charge l’enregistrement vidéo 4K à 30 ips.

Les autres fonctionnalités du smartphone incluent Bluetooth, Wi-Fi, prise en charge USB OTG, FM, capteur d’empreintes digitales, GPS, etc. L’Infinix Zero 8i contient une batterie de 4500 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W. La société affirme que la technologie de charge rapide est capable de charger de 0 à 70% en 30 minutes.