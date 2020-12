Infinix a annoncé le smartphone Zero 8 en août et nous avons eu la chance de l’examiner. Maintenant, la société le suit avec une version légèrement atténuée appelée Infinix Zero 8i.

Le nouveau téléphone est à peu près le même que l’ancien, en ce qui concerne l’encombrement et les composants internes. Nous recherchons un écran LCD de 6,85 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full HD +. Le chipset Helio G90T est couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec une extension en option via le slot microSD.

Le tireur principal à l’arrière mesure maintenant 48MP avec un objectif f / 1.8 à l’avant au lieu du module 64MP f / 1.9 sur le Zero 8. Le vivaneau ultra-large 8MP avec FoV à 119 degrés est inchangé, tout comme les deux modules de douteux utilité – le capteur de profondeur 2MP et la caméra AI.

Les deux caméras frontales ont également subi une rétrogradation, la principale étant réduite à 16MP (contre 48MP). L’unité ultra-large 8MP reste telle qu’elle était.









Infinix Zero 8i en noir et argent

Infinix Zero 8i est livré avec une batterie de 4500 mAh et une charge rapide de 33 W, une prise audio de 3,5 mm et une radio FM. Le scanner d’empreintes digitales est sur le côté, doublant comme une touche d’alimentation.

Le Zero 8i est au prix de 14 999 INR, soit environ 200 $ / 165 €. Infinix lancera la Zero 8i en noir ou en argent le 9 décembre via le détaillant indien Flipkart.

