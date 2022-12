Infinix Zero 5G 2023 est officiellement lancé avec un affichage Dimensity 1080 et 120 Hz pour 239 $

Après une annonce pas si secrète de son dernier téléphone le mois dernier, Infinix annonce “officiellement” son dernier Infinix Zero 5G 2023 alimenté par le MediaTek Dimensity 1080. Pour 239 $, le Zero 5G 2023 est livré avec 256 Go de stockage couplé avec 8 Go de RAM ou jusqu’à 13 Go lorsque vous l’étendez, en réservant une partie du stockage à cet effet. L’appareil est alimenté par XOS12 basé sur Android 13.

Pour rappel, le Zero 5G 2023 dispose d’un grand écran LCD IPS de 6,78 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’utilisateur peut basculer entre trois modes : 60 Hz, 120 Hz et le taux de rafraîchissement Auto-Smart Switch, qui basculera (vraisemblablement) entre 60 Hz et 120 Hz entre l’affichage et le balayage sur l’écran. Il convient de noter qu’il existe également un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Le téléphone est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 33 W.

Il y a une caméra AI 50MP et deux caméras secondaires 2MP pour la détection de profondeur et la macro, respectivement. Il existe un mode Super Night et une fonction de filtre de nuit pour les images à faible luminosité, la caméra principale prend en charge le ralenti à 960 ips et une fonction d’édition Sky Remap pour transformer le ciel brumeux en bleu.

Le téléphone sera disponible en blanc nacré, orange corail et noir sous-marin. Infinix mentionne un prix de détail d’environ 239 $ mais note également que le prix “variera en fonction de la région”.

La source