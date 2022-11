Infinix Zero 5G 2023 annoncé discrètement avec Dimensity 1080

L’année dernière, Infinix a sorti son premier téléphone 5G – le bien nommé Infinix Zero 5G et maintenant la marque vient d’annoncer son successeur – le nouvel Infinix Zero 5G 2023. Vous obtenez un écran LCD IPS de 6,78 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il y a un chipset MediaTek Dimensity 1080 5G à la barre avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le département de la caméra est composé d’un appareil photo principal de 50 MP, d’un module macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP.

Vous obtenez également un jeu de tir selfie 16MP logé dans la découpe du trou de perforation sur l’écran. Le côté logiciel est couvert par XOS 12 basé sur Android 12 tandis que la batterie arrive à 5 000 mAh et prend en charge une charge rapide de 33 W.







Spécifications clés de l’Infinix Zero 5G 2023

Infinix Zero 5G 2023 est disponible en noir, orange et blanc. Les détails de prix et de disponibilité ne sont pas partagés à ce stade, mais nous pouvons nous attendre à ce qu’Infinix nous fournisse bientôt ces détails.

La source