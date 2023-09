Infinix Zero 30 pour examen

Infinix a pris de l’ampleur récemment et des téléphones comme le Zero 30 en sont une grande partie. Il a une touche de style, une touche de substance et une multitude de caractéristiques accrocheuses comme un écran 144 Hz et une caméra selfie à grand capteur.

Le téléphone est livré avec un chargeur de 68 W, un étui et un câble USB, ce qui constitue un ensemble solide, et encore plus dans sa gamme de prix. Infinix nous a également gentiment envoyé un support de téléphone et un trépied pour vlogging qui vont bien avec le vivaneau frontal de 50 MP du Zero 30, mais ceux-ci sont normalement achetés séparément.

La caméra selfie 50MP est dotée d’un objectif af/2,45 avec mise au point automatique à détection de phase. Le capteur peut capturer du 4K jusqu’à 60 images par seconde et si vous avez besoin de plus de lumière, une LED frontale vous aide.

Mieux encore, en utilisant le petit trépied de téléphone, nous avons pu fixer à la fois une lumière supplémentaire et un microphone à l’Infinix Zero 30 pour une configuration de vlogging vraiment performante.

Mis à part le vlogging, l’Infinix Zero 30 est un milieu de gamme polyvalent et performant. Il dispose d’un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces pouvant fonctionner jusqu’à 144 Hz. À l’intérieur se trouve un MediaTek Dimensity 8020 de 6 nm associé à 8 Go ou 12 Go de RAM. Il y a 256 Go de stockage UFS 3.1.

Une grande batterie de 5 000 mAh assure le bon fonctionnement et vous pouvez la recharger jusqu’à 80 % en 30 minutes à l’aide du chargeur de 68 W fourni. Pas mal du tout.

À l’arrière, nous obtenons un appareil photo principal de 108 MP et un jeu de tir ultra-large de 13 MP (il y a aussi un capteur de profondeur de 2 MP). Pour terminer les points forts, Android 13 fonctionne sous XOS 13 d’Infinix.









Un aperçu plus approfondi de l’Infinix Zero 30

Nous avons presque terminé l’examen complet de l’Infinix Zero 30, alors restez à l’écoute pour tout savoir !