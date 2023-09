Infinix Zero 30 5G fait ses débuts avec une caméra selfie de 50 MP qui enregistre des vidéos en 4K

Infinix a lancé aujourd’hui le Zero 30 5G lors d’un somptueux événement à Venise, en Italie, où se déroule actuellement le Festival international du film de Venise. Le smartphone centré sur les selfies dispose d’un appareil photo de 50 MP à l’avant qui enregistre des vidéos 4K et intègre également un flash.

Le chipset Infinix Zero 30 5G est le Dimensity 8020 de Mediatek. La plate-forme dispose d’un processeur octa-core performant avec un cluster de quatre cœurs cadencé à 2,6 GHz. Il y a 8 Go ou 12 Go de RAM sous le capot et 256 Go de stockage non extensible.

Il y a trois caméras à l’arrière. Un capteur ISOCELL HM6 1/1,67″ de 108 MP de Samsung pilote le capteur principal, qui est livré avec un objectif à 6 éléments f/1,65, OIS et PDAF. Ensuite, il y a le jeu de tir de 13 MP pour des photos ultra-larges et un capteur de 2 MP qui est principalement là pour faire les chiffres. Le flash circulaire s’appelle Aura Light et est composé de quatre LED.











La caméra frontale dispose également d’un capteur Samsung – l’ISOCELL JN1 et prend en charge PDAF. Un flash est intégré dans la petite lunette au-dessus de l’écran pour servir de lumière d’appoint en cas de besoin.

Pour célébrer son annonce au Festival du film de Venise, Infinix a créé les Mobile Vlog Awards (MVA), où il invite les vloggers à capturer leurs histoires, à l’aide du Zero 30 5G.

Le téléphone est construit autour d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage de 360 ​​Hz. Ses côtés sont incurvés pour une meilleure manipulation, ce qui donne également à l’appareil un aspect un peu plus premium.











L’Infinix Zero 30 5G apporte une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 68 W via le port USB-C.











Le téléphone est disponible dans un trio de couleurs : Golden Hour, qui est une belle transition de l’or au rose rose ; Vert Rome avec dos en cuir végétalien et accents dorés sur le cadre et l’îlot de caméra ; et Fantaisie Violet.











Infinix Zero 30 5G coûtera environ 339 $, bien que cela varie évidemment d’un marché à l’autre. La disponibilité sera confirmée ultérieurement dans chaque région.