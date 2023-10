Le mois dernier, Infinix a lancé son Zero 30 5G et aujourd’hui, la société a annoncé un autre membre Zero 30 en Indonésie avec plusieurs différences clés. Infinix Zero 30 4G apporte un chipset Helio G99 à la barre et offre des vitesses de charge de 45 W plus lentes par rapport à la charge de 68 W du Zero 30 5G. Le nouveau modèle est également résistant à la poussière et aux éclaboussures IP54 par rapport à l’indice IP53 de la version 5G.









Spécifications clés d’Infinix Zero 30 4G

Vous disposez toujours d’un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec une résolution FHD+, mais le taux de rafraîchissement est réduit à 120 Hz. Il y a une caméra selfie de 50 MP logée à l’intérieur d’une découpe perforée qui enregistre jusqu’à des vidéos 4K.







Infinix Zéro 30 4G

L’arrière abrite un capteur principal ISOCELL HM6 1/1,67″ de 108 MP avec OIS ainsi que deux capteurs auxiliaires de 2 MP. Zero 30 4G est également livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et démarre XOS 13 basé sur Android 13.









Infinix Zero 30 4G est doté d’une caméra principale de 108 MP

L’appareil est disponible dans les couleurs Sunset Gold, Misty Green et Pearly White et est au prix de 2 899 000 IDR (182 $). Les ventes ouvertes débuteront demain, le 27 octobre, exclusivement chez Lazada.

Source (en indonésien)