Infinix travaille sur un téléphone avec une caméra selfie 60MP avec OIS, nous avons des photos

Infinix vient de faire la une des journaux avec le teaser d’Infinix Ultra Zero, prétendument le premier téléphone de la société avec un appareil photo 200MP (et son premier avec une charge rapide de 180W également, améliorant les 120W de Note 12 VIP). La société a un autre téléphone avec un appareil photo impressionnant en préparation.

Selon notre source, l’un des prochains téléphones Zero sera le premier sur le marché à disposer d’une caméra frontale de 60 MP avec stabilisation optique de l’image (OIS). Les caméras selfie avec OIS sont très rares et la résolution la plus élevée que vous pouvez obtenir actuellement est sur le vivo V21 (et V21 5G) de 2021 avec un capteur 44MP.











Ce téléphone Infinix Zero deviendrait le premier à avoir un appareil photo selfie 60MP avec OIS

Il existe des rapports non confirmés selon lesquels les nouveaux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ont des caméras selfie OIS, mais à part cela, aucun modèle 2022 n’offre cette fonctionnalité à n’importe quelle résolution (les téléphones vivo V23 de cette année ont abandonné l’OIS et certains ont ajouté un module ultra large à la place) .

Notre source nous a également envoyé des photos d’espionnage de l’un des prochains modèles Infinix Zero, qui présentent un écran aux côtés fortement incurvés. Nous ne sommes pas sûrs à 100 % que ces photos montrent le téléphone en question avec une caméra frontale OIS de 60 MP – le design est similaire à ce que nous avons vu dans les images divulguées du Zero Ultra. Cependant, nous pensons que ce sont des téléphones différents car l’Ultra aurait une caméra frontale de 32MP.

Quoi qu’il en soit, Infinix a officiellement programmé le Zero Ultra pour un dévoilement le 5 octobre et il y a une chance que ce modèle Zero le rejoigne.