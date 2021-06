Infinix travaille sur un adaptateur de charge rapide 160W

Infinix est une société de smartphones basée à Hong Kong qui se concentre sur les marchés en développement comme le Nigeria, l’Égypte et l’Indonésie. Le fabricant est connu pour fournir des spécifications très solides pour le prix plutôt que des innovations révolutionnaires de l’industrie, mais cela pourrait changer. XDA-Développeurs a partagé une photo d’un prochain chargeur rapide de 160 W de marque Infinix, destiné à être utilisé dans un futur téléphone mobile.

L’adaptateur sur la photo a l’air énorme, comme on pouvait s’y attendre pour une brique aussi puissante. On ne sait pas quand nous verrons un téléphone prêt à en profiter, mais cela ne peut pas être long maintenant.

Une autre explication pourrait être qu’il n’est pas du tout destiné aux téléphones. Infinix a déjà commencé à vendre des ordinateurs portables avec Windows et bien que ceux-ci ne prennent pas en charge ces tarifs, l’un ou l’autre avec une grande carte graphique pourrait être en route.

Toujours s’il s’agit d’un téléphone, comme la source affirme que la charge rapide de 160 W dépassera même les solutions de 120 W et 125 W introduites par vivo et Oppo. Sans oublier qu’il y aura des kilomètres d’avance sur les téléphones Infinix à charge la plus rapide actuellement – les séries Note 10 Pro et Zero 8 vont jusqu’à 33W.

