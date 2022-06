Infinix taquine le système Thunder Charge de 180 W

L’année dernière, nous avons testé un téléphone concept d’Infinix avec un système de charge rapide de 160 W. La société a continué à travailler sur la technologie des batteries depuis lors et a poussé le taux de charge encore plus haut. Voici une vidéo teaser rapide publiée par le PDG Benjamin Jiang.

Infinix appelle ce nouveau système “Thunder Charge” et d’après l’étiquette à l’écran, il a une puissance nominale de crête de 180W. Le clip ne dure qu’environ 10 secondes, mais l’indicateur de batterie augmente de près d’un point de pourcentage.





Alors, quelle est la vitesse de Thunder Charge ? Nous ne savons pas encore. L’objectif du système 160 W de l’année dernière était de charger complètement une batterie de 4 000 mAh en seulement 10 minutes. Bien que la société n’ait pas encore sorti d’appareil de vente au détail avec une charge de 160 W, elle a lancé l’Infinix Note 12 VIP avec une charge de 120 W. Il a une capacité de batterie légèrement plus grande, 4 500 mAh, et le temps officiel pour une charge de 0 à 100 % est de 17 minutes (nous avons un examen pratique des 12 VIP si vous êtes intéressé).

Le téléphone concept 2021 ne concernait pas seulement la charge, il avait également un film à changement de couleur à l’arrière et un film électroluminescent qui pouvait être utilisé pour les notifications. Il pourrait également y avoir plus sur ce nouvel appareil, alors restez à l’écoute pour plus de mises à jour.

