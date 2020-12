Infinix a annoncé aujourd’hui son dernier smartphone d’entrée de gamme baptisé Infinix Smart HD 2021. Il est alimenté par le SoC Helio A20 et démarre XOS 6.2, basé sur Android 10 (Go Edition).

L’Infinix Smart HD 2021 dispose de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage à bord, mais il est également livré avec un emplacement dédié pour une carte microSD, ce qui permet une extension de stockage jusqu’à 256 Go.

Le Smart HD 2021 est construit autour d’un écran 6,1 « HD + avec une encoche pour la caméra selfie 5MP, qui est accompagné d’un flash LED pour vous aider à prendre des photos plus lumineuses dans des conditions sombres.

L’arrière du téléphone, qui a une conception de texture taillée en gemme, abrite un lecteur d’empreintes digitales et un appareil photo principal 8MP.

L’Infinix Smart HD 2021 est livré avec un son surround DTS, une prise casque 3,5 mm et une batterie de 5000 mAh qui se charge via un port microUSB.









Infinix Smart HD 2021 est disponible en trois couleurs

Le smartphone est au prix de 5 999 INR (80 $ / 65 €) et sera mis en vente en Inde à partir du 24 décembre via Flipkart avec trois options de couleur – Topaz Blue, Obsidian Black et Quartz Green.

