Infinix Smart 5A sera lancé en Inde le 2 août

Si vous êtes en Inde et que vous recherchez un smartphone bon marché, vous aurez encore une autre option le lundi 2 août, car c’est à ce moment-là qu’Infinix devrait lancer le Smart 5A dans le pays.

Il s’agit d’un appareil d’entrée de gamme avec un écran HD+ de 6,52 pouces qui peut apparemment aller jusqu’à 500 nits de luminosité, une encoche en forme de goutte, un capteur arrière principal de 13 MP aidé par un décoratif de 2 MP (et un troisième « cercle » qui est en fait 100% faux / factice), un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et une batterie de 5 000 mAh.

Le téléphone dispose malheureusement d’un port microUSB et, selon les rumeurs, il serait alimenté par le chipset MediaTek Helio G25, associé à 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Avec ces spécifications, il devrait être très bon marché s’il doit se vendre. Il sera proposé en trois teintes appelées Midnight Black, Quetzal Cyan et Ocean Wave. L’Infinix Smart 5A mesurera 8,7 mm d’épaisseur et pèsera 183 g.

Il sera disponible sur Flipkart, et apparemment, il devrait être accompagné d’offres exclusives Reliance Jio. Vous bénéficierez d’une remise de 550 INR sur le téléphone si vous vous inscrivez pour utiliser Jio dans l’emplacement de carte principal. Comparé à l’Infinix Smart 5, sorti en février, le 5A a une batterie et un écran plus petits (avec la même résolution cependant).

