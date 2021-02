Infinix Smart 5 avec deux caméras arrière lancé en Inde, au prix de Rs 7,199 sur Flipkart

L’Infinix Smart 5 a fait ses débuts en Inde en tant que dernière offre budgétaire de la société de smartphones basée à Hong Kong. Le dispositif budgétaire a été dévoilé pour la première fois sur certains marchés en août 2020, bien que la variante indienne soit accompagnée de quelques modifications. L’Infinix Smart 5 contient deux caméras arrière, une batterie de 6000 mAh et un chipset MediaTek Helio G25. Le smartphone succède à l’Infinix Smart 4 que la société a dévoilé l’année dernière.

Le prix de l’Infinix Smart 5 en Inde pour la seule variante de stockage de 2 Go de RAM + 32 Go est fixé à 7,199 Rs. Les clients peuvent acheter l’appareil dans les options de couleur Bleu Égée, Vert Morandi, Noir Obsidienne et Violet à 6 degrés via Flipkart. Notamment, la plate-forme de commerce électronique propose également des offres telles que 5% de remise en argent sur la carte de crédit Flipkart Axis Bank, une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à 7199 Rs et 10% de réduction sur les deux premiers achats avec la carte de débit Bank of Baroda Master. Les clients peuvent également choisir l’option EMI à partir de Rs 647 par mois.

En termes de spécifications, l’Infinix Smart 5 arbore un grand écran HD + de 6,82 pouces avec un design Drop Notch. Le panneau d’affichage a un rapport écran / corps de 90,66%, un rapport hauteur / largeur de 20: 5: 9 et une luminosité maximale de 440 nits. Sous le capot, il contient le SoC octa-core MediaTek Helio G25 cadencé jusqu’à 2,0 GHz et associé à une option de stockage de 2 Go de RAM et de 32 Go. L’appareil économique prend en charge les cartes double SIM et exécute Android 10 avec l’interface utilisateur XOS 7 sur le dessus et. Notamment, le stockage embarqué du smartphone est extensible jusqu’à 256 Go via une carte microSD.

À l’arrière, il contient une configuration à double caméra arrière qui comprend une caméra principale de 13 mégapixels et un capteur de faible luminosité. Pour les selfies, l’Infinix Smart 5 est livré avec un appareil photo de 8 mégapixels. Son application de caméra prend en charge des modes tels que la détection automatique de scène, la vidéo au ralenti, le bokeh, l’AI HDR, l’AI 3D Beauty, l’AR Animoji, etc. Les autres caractéristiques notables du smartphone incluent 4G VoLTE, Wi-Fi et Bluetooth v5.0. Comme mentionné, l’Infinix Smart 5 est livré avec une batterie de 6000 mAh qui est censée offrir jusqu’à 50 jours d’autonomie en veille. Pour plus de sécurité, le smartphone peut être déverrouillé à l’aide de son capteur d’empreintes digitales ou via sa fonction de déverrouillage du visage.