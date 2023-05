Infinix Note 30i annoncé avec Helio G85 et caméra principale 64MP

Sans grande fanfare, Infinix a annoncé le dernier membre de sa gamme Note – l’Infinix Note 30i. L’appareil est répertorié sur le site officiel et nous avons la fiche technique complète à parcourir.

Le Note 30i dispose d’un écran AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Le panneau arbore une découpe perforée pour la caméra frontale 16MP. L’appareil est équipé du chipset Helio G85 de MediaTek couplé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.

Il y a une caméra principale de 64MP à l’arrière aux côtés de deux caméras auxiliaires de résolution inconnue. Le téléphone arbore des haut-parleurs stéréo réglés par JBL tandis que le côté logiciel est couvert par XOS 13 basé sur Android 13.

Le Note 30i contient une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 33 W et le téléphone peut également servir de banque d’alimentation grâce à ses capacités de charge filaire inversée. L’appareil est également étanche à la poussière et aux éclaboussures IP53 et dispose d’un scanner d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation.









Note 30i en or variable • caractéristiques clés

Infinix Note 30i est disponible dans les couleurs Variable Gold, Obsidian Black et Impression Green. Le prix et la disponibilité ne sont pas encore détaillés.

Source