Infinix Note 30 VIP Racing Edition annoncé en partenariat avec BMW’s Designworks

Infinix a lancé le Note 30 VIP en juin en deux couleurs : Magic Black et Glacier Blue. Aujourd’hui, celles-ci sont rejointes par une édition spéciale du smartphone appelée Infinix Note 30 VIP Racing Edition.

Infinix s’est associé à Designworks de BMW Group pour le Note 30 VIP Racing Edition, qui, selon la société, « se présente comme un puissant symbole de performance et de ferveur de course ». Il a intégré des éléments de course dans la conception du téléphone pour représenter la vitesse et la passion et offrir des expériences personnalisées à ses jeunes utilisateurs.

Le design de l’Infinix Note 30 VIP Racing Edition s’inspire des courses de rue et est doté de la technologie 3D Lighting Leather sur sa couverture arrière, permettant à la bande lumineuse à l’arrière dans les trois couleurs emblématiques de BMW de briller à travers le grain du cuir noir.

Infinix affirme que la bande lumineuse – qui indique l’état du téléphone à travers différents modèles de lumière – symbolise la vitesse, les performances et la puissance, « faisant ainsi écho à la nature avancée du tableau de bord de course numérique et à l’esprit de défi persistant d’Infinix ».

L’Infinix Note 30 VIP Racing Edition intègre également des éléments de sport automobile dans sa conception pour faire écho à l’esthétique de la course, avec la couverture arrière faisant écho au drapeau à damier et la poignée de paume en relief avec de petits triangles pour améliorer l’adhérence et la stabilité, comme les volants de course de performance.

Les différences entre l’Infinix Note 30 VIP Racing Edition et le modèle standard ne sont pas seulement cosmétiques, puisque l’édition Racing est également livrée avec un « système d’exploitation largement personnalisé ». Cela inclut un thème harmonisé avec les couleurs de la bande lumineuse à l’arrière et du Magic Ring, qui s’inspire apparemment de Dynamic Island d’Apple et vise à fournir un multitâche transparent en éliminant le besoin de changer d’application.

De plus, l’Infinix Note 30 VIP Racing Edition est livré dans un emballage de vente au détail spécial sur le thème de BMW avec des accessoires supplémentaires, notamment un chargeur sans fil de 15 W et des écouteurs TWS. Infinix offre également des avantages VIP aux clients de Racing Edition, notamment un support après-vente exclusif, des services de réparation prioritaires et d’autres privilèges VIP premium.

Cependant, les spécifications de l’Infinix Note 30 VIP Racing Edition restent les mêmes que celles du modèle standard. Cela signifie que vous obtenez le SoC Dimensity 8050, un écran AMOLED FullHD+ 120 Hz de 6,67 pouces, un appareil photo principal de 108 MP, un jeu de tir selfie de 32 MP et des haut-parleurs stéréo réglés par JBL. Le smartphone dispose également d’un scanner d’empreintes digitales intégré et contient une batterie de 5 000 mAh avec 68 W. Chargement filaire et sans fil 50 W.

L’Infinix Note 30 VIP Racing Edition sera commercialisé sur les marchés mondiaux au prix approximatif de 315 $, mais la marque n’a pas encore révélé la quantité de RAM et de stockage dont elle disposera. Le modèle standard est livré avec 256 Go de stockage et jusqu’à 12 Go de RAM.

Vous pouvez lire le déballage régulier de notre Infinix Note 30 VIP ici pour en savoir plus.