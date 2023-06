Infinix Note 30 VIP apporte une charge filaire de 68 W et une charge sans fil de 50 W

L’Infinix Note 30 VIP est officiel, apportant la charge rapide complète de l’entreprise au milieu de gamme. Il ne fonctionne pas tout à fait à la vitesse maximale de 260 W, en fait, il n’est même pas plus rapide sur le fil que son prédécesseur, mais il ajoute une charge sans fil rapide de 50 W, ce qui est sans précédent à ces prix.

La batterie de 5 000 mAh de l’Infinix Note 30 VIP peut prendre une charge filaire de 68 W. La charge sans fil de 50 W peut charger 50 % de la batterie en seulement 30 minutes, tout en fonctionnant à fond sur la connexion filaire de 68 W, vous obtiendrez de 1 % à 80 % dans le même laps de temps.

L’innovation va également au-delà de la simple vitesse – le Note 30 VIP prend en charge la charge de dérivation – lorsque la batterie atteint 30 %, le courant de charge peut contourner la batterie et aller directement à la carte mère. Cela réduit la surchauffe pendant la charge et le jeu en même temps. Infinix dit que la fonctionnalité peut réduire la température de 7°. Ajoutez à cela la chambre à vapeur de refroidissement liquide intégrée de 2890 mm², et l’Infinix Note 30 VIP devrait facilement rester au frais pendant le jeu.

Revenons à la batterie – la batterie Infinix Note 30 VIP est conçue pour conserver 80 % de sa capacité après 1 000 cycles de charge – c’est 25 % mieux que la norme de l’industrie de 800 cycles, et devrait donner aux utilisateurs la tranquillité d’esprit pendant au moins 3 ans.

L’Infinix Note 30 VIP est construit autour d’un AMOLED 1080x2400px de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz et une luminosité maximale de 900 nits.

Il y a un MediaTek Dimensity 8050 de 6 nm couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Côté appareil photo, l’Infinix Note 30 VIP dispose d’un appareil photo principal de 108 MP et de deux capteurs de 2 MP à ses côtés. Il y a un selfie 32MP à l’autre bout.

L’Infinix Note 30 VIP présente des avantages de qualité de vie tels que des haut-parleurs doubles réglés par JBL, un moteur de vibration sur l’axe Z et une protection IP53 contre la poussière et les projections d’eau (cela dépend de la région).

L’Infinix Note 30 VIP est disponible en Magic Black et Glacier Blue pour 299 $.