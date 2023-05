Infinix Note 30 pour examen

Aujourd’hui, nous déballons l’Infinix Note 30. Il est livré dans une jolie boîte avec tout le nécessaire, plus quelques jolis extras – vous obtenez un câble USB, un chargeur 45W, des écouteurs, ainsi qu’un étui et un écran en verre trempé protecteur.

Notre unité est l’Interstellar Blue avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, qui peuvent être étendus grâce à la mémoire.

Le téléphone présente un design carré avec des côtés plats brillants et un panneau arrière au fini mat. Il y a une finition spéciale autour des caméras qui capte la lumière dans une texture semblable à la fibre de carbone et scintille entre le bleu et le jaune clair. C’est un joli effet.









Notre modèle Interstellar Blue a des accents qui changent de lumière autour des caméras

L’Infinix Note 30 contient un chipset Helio G99 et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 45 W. Infinix indique que la batterie effectuera 1 000 cycles, soit 25 % de plus que la norme de l’industrie. L’audio du téléphone est également réglé par JBL, ce qui est un point culminant dans ce segment. Nous testerons sa qualité dans notre examen complet.