Infinix Note 30 5G mis en vente, les principales spécifications révélées

Infinix est sur le point de lancer bientôt sa série Note 30, et maintenant l’un des téléphones est apparu sur Lazada Philippines avec des fonctionnalités clés et une photo, révélant la triple caméra à l’arrière. L’Infinix Note 30 5G possède un chipset Dimensity 6080 de Mediatek avec deux gros cœurs Cortex-A76 à 2,4 GHz et six Cortex-A55 à 2 GHz.

Chose intéressante, c’est la première fois que nous entendons parler d’un téléphone Infinix avec une telle puce, ce qui signifie qu’il pourrait s’agir d’un quatrième membre de la famille Note 30.

L’écran du Note 30 5G sera un écran LCD de 6,78 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La caméra selfie sera à l’intérieur d’un trou perforé et aura un capteur 16 MP et un double flash LED, probablement intégrés dans la lunette supérieure, bien qu’il soit difficile de les voir sur l’image.

Nous savons que ce n’est pas le flash arrière car il a clairement quatre LED. La caméra principale sur l’île carrée aura un capteur de 108 MP, et elle sera rejointe par quelques vivaneaux auxiliaires basse résolution.



La série Infinix Note 30 prendra en charge la technologie All-Round FastCharge de la société

Le téléphone aura une batterie de 5 000 mAh et 8 Go de RAM, mais nous n’avons encore rien appris sur les capacités de charge ou le stockage interne. Le téléphone aura Android 13 prêt à l’emploi, et le détaillant a déclaré que l’appareil arrivera avec un protecteur d’écran pré-appliqué et un étui gratuit dans la boîte.

Le prix est actuellement fixé à 99 999 PHP, mais il s’agit clairement d’un espace réservé.

Source