Infinix Note 30 5G avec recharge de dérivation à un prix inférieur à 15000 INR en Inde

Infinix a annoncé que son smartphone Note 30 5G sera lancé en Inde sous 15 000 INR. Le téléphone sera lancé le 14 juin.

L’Infinix Note 30 5G propose ce que l’entreprise appelle la charge de contournement. Lorsque le téléphone est utilisé pendant la charge, le téléphone divise automatiquement l’alimentation entrante et peut en envoyer 30 % directement à la carte mère, le reste allant à la batterie. Cela empêche le téléphone de chauffer pendant l’utilisation, par exemple pendant les jeux.

Le Note 30 5G dispose d’une charge rapide de 45 W pour sa batterie de 5000 mAh. Infinix affirme que le téléphone peut passer de 1 % à 75 % en seulement 30 minutes. La batterie est conçue pour supporter 1000 cycles de charge/décharge. Après 1000 cycles, la batterie peut encore conserver 80% de sa capacité, ce qui, selon la société, offre environ 3 ans d’utilisation lorsqu’elle est chargée une fois par jour.

Les autres caractéristiques comprennent le processeur MediaTek Dimensity 6080, jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, un écran FHD 120 Hz de 6,78 pouces, un appareil photo principal de 108 MP et des haut-parleurs réglés JBL.