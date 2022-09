Infinix Note 12i 2022 devient officiel avec un appareil photo 50MP et un écran AMOLED de 6,7 ''

Infinix a lancé le Note 12i en mai au Kenya avec le SoC Helio G85 et un écran LCD à 90 Hz. Aujourd’hui, Infinix a présenté le Note 12i 2022, qui est livré avec un écran, un design et des options de mémoire différents.

Alors que le Kenyan Note 12i est construit autour d’un écran LCD HD+ 90Hz de 6,82″, le Note 12i 2022 dispose d’un écran AMOLED de 6,7″ de résolution FullHD+. Infinix ne mentionne pas le taux de rafraîchissement de l’écran du Note 12i 2022, il est donc prudent de supposer qu’il s’agit d’un panneau à 60 Hz.

En ce qui concerne la configuration de la mémoire, le Note 12i est livré avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que le Note 12i 2022 propose deux options : 4 Go/64 Go et 6 Go/128 Go. Les deux smartphones prennent cependant en charge le stockage et l’extension de RAM virtuelle.

À 7,8 mm, l’Infinix Note 12i 2022 est 0,5 mm plus fin que le Note 12i. Il est également plus léger que le Note 12i (188 g contre 198 g). De plus, la conception de son îlot de caméra est également différente. Il a cinq cercles à l’arrière au lieu de quatre comme le Note 12i – un pour le flash et trois pour les appareils photo. Le cinquième est juste pour la symétrie.











Infinix Note 12i 2022

Cependant, la configuration de la caméra du Note 12i 2022 est la même que celle du Note 12i – vous obtenez un appareil photo principal de 50MP qui est rejoint par une profondeur de 2MP et des unités QVGA, et la caméra selfie utilise un capteur de 8MP.

Le reste des points forts de l’Infinix Note 12i 2022 comprend le SoC Helio G85, le XOS 10.6 basé sur Android 12 et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W. Le smartphone dispose également d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, d’un système de refroidissement au graphène 3D à 6 couches et de deux haut-parleurs avec audio DTS. Vous bénéficiez également d’une prise casque 3,5 mm et d’un port USB-C.

Le modèle 6 Go / 128 Go de l’Infinix Note 12i 2022 est au prix de 2 299 000 IDR (150 $ / 153 €) mais est disponible pour 2 199 000 IDR (144 $ / 146 €) en Indonésie via Lazada dans le cadre de l’offre de lancement en trois couleurs. Le prix de la version 4 Go/64 Go est inconnu, tout comme la disponibilité du smartphone sur d’autres marchés.

