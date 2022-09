Infinix Note 12 (2023) et Infinix Zero 20 annoncés

Infinix a annoncé deux nouveaux ajouts à sa gamme de téléphones – l’Infinix Zero 20 et l’Infinix Note 12 (2023).

La Zero 20 est la plus intéressante de la paire. Il a un AMOLED 90 Hz de 6,7 pouces de résolution 1080p à l’avant, une puce MediaTek Helio G99 à l’intérieur et une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 45 W.

Il contient un appareil photo large de 108 MP, un ultra large de 13 MP et un capteur auxiliaire de 2 MP à l’arrière. Sur le devant, vous pouvez trouver sa caractéristique remarquable – une caméra selfie à mise au point automatique et stabilisée optiquement avec un capteur 60MP en plus !

L’Infinix Zero 20 est désormais en vente en or et en gris dans une configuration unique de 8/256 Go. Le prix est indiqué à 460 € nominal, mais le téléphone est actuellement au prix de 322 €.

Passons à l’Infinix Note 20 (2023). Comme son nom et son apparence le suggèrent, il s’agit d’une variante rénovée de l’Infinix Note 12 Pro. Apparemment, la seule vraie différence est la caméra principale, qui est passée d’un capteur 108MP à un capteur 50MP. Infinix a peut-être également réduit le non-Pro à un seul haut-parleur puisque la stéréo n’est pas mentionnée, mais il n’y a aucune confirmation explicite du changement.

L’Infinix Note 20 (2023) est en vente en configuration 8/128 Go et dans les couleurs Gris, Blanc et Bleu. Il est au prix de 218 €.

