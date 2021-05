Infinix Note 10 Pro arrive le 13 mai

L’Infinix Note 10 Pro est apparu dans un rendu divulgué le mois dernier, et nous avons également vu quelques images en direct il y a quelques jours, qui ont révélé son design et ses deux options de couleur. Aujourd’hui, nous apprenons que le smartphone sera présenté le 13 mai.

Cette révélation vient de la succursale pakistanaise d’Infinix, qui a confirmé que le Note 10 Pro serait en précommande dans le pays asiatique à partir du 16 mai, les ventes commençant deux jours plus tard.

La société nous montre également le Note 10 Pro dans une couleur noire inédite, mais contrairement aux deux autres variantes, celle-ci a un design bicolore.

Infinix n’a pas encore partagé la fiche technique du Note 10 Pro, mais la console Google Play du smartphone et les listes FCC ont révélé qu’il serait livré avec 8 Go de RAM, Android 11, 256 Go de stockage, 33 W de charge et un écran 1080p. Il s’agit probablement d’un panneau LCD car le Note 10 Pro dispose d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

La liste de la console Google Play comprend également le SoC Helio G90, cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles le Note 10 Pro viendra avec le G90T ou le G95. Espérons que nous aurons plus de clarté sur le chipset à mesure que nous nous rapprocherons de l’annonce du Note 10 Pro.

