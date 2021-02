Infinix Note 10 Pro apparaît sur Geekbench

Le fabricant de smartphones Infinix Mobile, basé à Hong Kong, est sur le point d’ajouter un nouveau téléphone à sa gamme Note. L’Infinix Note 10 Pro a été repéré sur Geekbench avec le chipset Helio G90T de MediaTek et 8 Go de RAM.

Le téléphone a géré 433 points dans le département monocœur et 1 125 points sur le test multicœur. La liste a également révélé que l’appareil démarre Android 11.





Liste Infinix Note 10 Pro Geekbench

Le téléphone à venir a également été repéré dans la base de données FCC il y a quelque temps portant le numéro de modèle X695. Cette liste a révélé qu’elle offrirait une connectivité Wi-Fi bi-bande et 5G, un stockage de 256 Go et une charge de 33 W. Nous avons également pu voir un croquis du dos de l’appareil qui ressemble assez à celui de l’Infinix Note 8 avec cinq découpes. Cela signifie que nous sommes probablement dans une configuration à quatre caméras.







Détails de la liste Infinix Note 10 Pro FCC

Source 1 • Source 2 | Via