Infinix Note 10 Pro apparaît dans les images en direct avec une caméra quadruple

Le mois dernier, une fuite de rendu de l’Infinix Note 10 Pro a confirmé que le smartphone embarquerait un écran perforé. Maintenant, nous examinons quelques images en direct du Note 10 Pro, qui révèlent que le smartphone arborera une configuration à quatre caméras à l’arrière et sera disponible en au moins deux couleurs – l’une est violette et l’autre a un design dégradé réfléchissant. .





Infinix Note 10 Pro

Les images confirment également que Note 10 Pro sera livré avec un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté. Infinix n’a encore rien divulgué sur le Note 10 Pro, cependant, le smartphone a été repéré sur Google Play Console avec 8 Go de RAM, Android 11 et Helio G90 SoC, mais nous avons également entendu des rumeurs sur G90T et G95.





Rendu de fuite d’Infinix Note 10 Pro

La console Play a également révélé que la résolution de l’écran du Note 10 Pro sera de 1080p et, grâce à la FCC, nous savons que le smartphone aura un stockage de 256 Go à bord et prend en charge une charge de 33 W.

La source