Infinix Note 10 et Note 10 Pro lancés en Inde

Près d’un mois après leur lancement officiel, Infininix propose ses Note 10 et Note 10 Pro sur le marché indien. Ils contiennent des écrans LCD de 6,95 pouces avec des taux de rafraîchissement de 90 Hz et des batteries de 5 000 mAh. Le grand changement vient du département des chipsets où le Pro apporte le MediaTek G95 plus performant associé à 8 Go de RAM tandis que le modèle vanille revient au SoC Helio G85 et à 6 Go de RAM.

Note 10 Pro a également l’avantage en termes de caméras avec un capteur principal de 64 MP aux côtés d’un vivaneau ultra-large de 8 MP et de deux modules de 2 MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. Le Note 10 s’appuie sur une caméra principale de 48 MP associée à une caméra macro de 2 MP et à un capteur de profondeur.

Ailleurs, les deux combinés contiennent des écrans FHD + de 6,95 pouces et des batteries de 5 000 mAh, bien que le Note 10 Pro charge 33 W au lieu de 18 W sur le Note 10. Le logiciel est couvert par Android 11 avec XOS 7.6 sur le dessus.

Infinix Note 10 commence à 10 999 INR (151 $) tandis que le Note 10 Pro coûtera aux acheteurs 16 999 INR (233 $). Les premières ventes sont prévues le 13 juin.