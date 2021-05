Infinix Note 10 dévoilé avec des écrans FHD 90 Hz 6,95 « , le modèle Pro ajoute une charge de 33 W

Ils disent «allez gros ou rentrez à la maison» et la nouvelle série Infinix Note 10 ne rentre certainement pas à la maison car les trois nouveaux modèles ont des écrans de 6,95 pouces – c’est la même taille que le Note 8 de l’année dernière, mais cette fois, les écrans ont une résolution de 1080p +, contre 720p + (ce qui était plutôt faible pour cette taille).

Et les écrans fonctionnent à une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz (et à une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz) et sont soutenus par des chipsets plus rapides. Regardons de plus près.

Infinix Note 10 Pro et Note 10 Pro NFC

Les deux téléphones sont essentiellement identiques en plus de l’ajout du NFC à ce dernier. Le Note 10 Pro sera disponible plus tard ce mois-ci au prix de 260 $ (cela peut varier selon la région).





Infnix Note 10 Pro en quelques mots

L’Infinix Note 10 Pro est alimenté par un chipset MediaTek Helio G95 (tout comme la version NFC). Cette puce de 12 nm possède deux cœurs Cortex-A76 (2,05 GHz), six A55 (2,0 GHz) et un GPU Mali-G76 MC4 (900 MHz). Pour le dire autrement, vous obtenez une légère augmentation du processeur plus rapide (+ 25%) et plus du double de la puissance du GPU (+ 120%) que l’Helio G80 à l’intérieur de la Note 8 avait à offrir.

Le duo 10 Pro est équipé en standard de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage (UFS 2.2) avec une option 8/256 Go. Il existe également un emplacement microSD si vous en avez besoin de plus. Comme les autres téléphones Infinix récents, ceux-ci exécutent XOS 7.6, basé sur Android 11.

Les téléphones ont des batteries de 5000 mAh, qui ne sont pas vraiment énormes, mais elles se remplissent rapidement – avec le nouveau 33W X-Charge, une charge de 0 à 100% prend 50 minutes de moins que sur le modèle Note précédent. Une recharge rapide de 5 minutes suffit pour 2 heures de jeu, selon Infinix.

Le département de la caméra a une nouvelle recrue – une caméra ultra large 120 ° FoV. Il rejoint la caméra principale 64MP, qui dispose d’un capteur 1 / 1,7 ”(pixels de 0,8 µm, 1,6 µm avec binning) et d’un enregistrement vidéo 4K (à 30 ips, il existe également un mode ralenti à 960 ips). À l’arrière se trouvent également une caméra macro et un capteur de profondeur.

La caméra frontale dispose d’un capteur 16MP et peut faire le déverrouillage du visage ou vous pouvez utiliser le lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

Le téléphone dispose d’une prise casque 3,5 mm et de haut-parleurs stéréo avec traitement audio DTS. Il y a aussi un récepteur radio FM à bord.











L’Infinix Note 10 Pro est disponible en 7 ° Purple, Nordic Secret et 95 ° Back

Vous pouvez trouver l’Infinix Note 10 Pro sur la société site officiel, le bouton Acheter maintenant vous dirigera vers un magasin local.

Note d’Infinix 10

L’Infinix Note 10 partage de nombreuses fonctionnalités avec le duo Pro, mais à un prix légèrement inférieur de 200 $. Encore une fois, cela peut varier selon la région, le téléphone sera disponible plus tard ce mois-ci.





Infinix Note 10 en quelques mots

Nous regardons le même écran de 6,95 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz (taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz). L’écran LCD promet un rapport de contraste de 1 500: 1 et une luminosité de 480 nits.

Un Helio G85 a été choisi comme cerveau de l’opération. Ses deux gros cœurs de processeur sont plus anciens (Cortex-A75 à 2,0 GHz, rejoint par six A55) et le GPU est plus faible (Mali-G52 MC2 à 1,0 GHz). C’est une version légèrement plus rapide du G80 trouvée dans la note précédente. La configuration de la mémoire de base est de 4/64 Go, vous pouvez aller jusqu’à 6/128 Go si vous le souhaitez. Il y a aussi un slot microSD sur celui-ci.

La caméra arrière a subi des mesures de réduction de prix. Il a un capteur principal de 48 MP (toujours 1 / 1,7 ”cependant, donc les pixels sont plus grands) et le module ultra large a disparu. La caméra principale peut toujours enregistrer des vidéos 4K (y compris le mode ralenti à 960 ips). La caméra selfie est la même avec un capteur de 16 MP, le lecteur de doigt latéral est également à bord.

Une autre réduction est arrivée à la batterie – elle a toujours une capacité de 5000 mAh, mais se recharge maintenant à 18 W. Comme pour le Pro, le chargement se fait via USB-C.

La prise casque 3,5 mm (avec radio FM) et les haut-parleurs stéréo avec traitement DTS restent à bord.

Si vous êtes intéressé, l’Infinix Note 10 se trouve sur le site site officiel.











L’Infinix Note 10 est disponible en dos à 95 °, violet 7 ° et vert émeraude