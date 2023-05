Infinix Hot 30 Play NFC fait également ses débuts

Infinix a présenté aujourd’hui trois nouveaux téléphones de la série Note 30, mais il a également ajouté le Hot 30 Play NFC à sa gamme. Cet appareil est livré avec une énorme batterie de 6 000 mAh avec une durée de veille impressionnante de 48 jours. Infinix affirme également que vous pouvez obtenir jusqu’à 2 heures de temps de conversation lorsque la batterie tombe à 5 %.

Hot 30 Play NFC est alimenté par le MediaTek Helio G37 associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD. Il y a un écran LCD IPS de 6,82 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz à l’avant et une caméra frontale de 8 MP. Le bak abrite un tireur principal de 16MP à côté d’un appareil photo AI secondaire et du flash LED.









Infinix Hot 30 Jouer NFC

Comme son nom l’indique, Infinix Hot 30 Play NFC dispose d’une technologie de communication en champ proche pour les paiements et plus encore. Le téléphone démarre XOS 12.6 basé sur Android 13 et dispose d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.







Infinix Hot 30 Play NFC en Mirage Black, Blade White et Bora Purple

Infinix Hot 30 Play NFC est disponible dans les couleurs Mirage Black, Blade White et Bora Purple. Le prix et la disponibilité seront détaillés ultérieurement.

