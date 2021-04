Infinix a dévoilé aujourd’hui un nouveau membre de la famille Hot 10. Avec un nom modeste comme Infinix Hot 10S, vous ne devineriez pas qu’il se positionne comme un téléphone de jeu et qu’il est également le premier de la société à sortir avec Android 11 (exécutant XOS 7.6 avec une interface utilisateur remaniée).

Avant de plonger dans les spécifications, nous devons mentionner qu’il s’agit d’un téléphone abordable qui commence à 130 $. Certaines régions obtiendront une version compatible NFC, qui présente quelques différences autres que les évidentes.









Infinix Hot 10S

Le Hot 10S est équipé d’un grand écran de 6,82 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz. C’est la moitié de son ambition de jeu et étant donné que la résolution est de 720p +, l’autre moitié devrait plutôt bien faire.

Cette seconde moitié est le MediaTek Helio G85, un chipset 12 nm avec une paire de cœurs Cortex-A75 (2 GHz) et six cœurs A55 (1,8 GHz), plus un Mali G52 MC2 fonctionnant à 1 GHz. Selon Infinix, le GPU est 32% plus rapide que l’Adreno à l’intérieur du Snapdragon 665 et nos benchmarks montrent que le G85 a le dessus (le delta des performances varie selon le benchmark, mais c’est perceptible).

En continuant, la caméra arrière dispose d’un capteur 48MP avec un mode Super Nightscape pour la photographie en basse lumière. Il est également capable d’enregistrer des vidéos 1080p et des clips au ralenti à 240 ips. Sur le devant se trouve un appareil photo 8MP avec un mode bokeh pour les vidéos.







Caméra arrière 48 MP (vidéo 1080p) plus lecteur d’empreintes digitales • Caméra selfie 8 MP

Cela peut être utilisé pour le déverrouillage du visage (qui fonctionne prétendument même si vous avez un masque) ou vous pouvez opter pour le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière. À l’arrière se trouvent également une caméra de profondeur 2MP et un «objectif AI» (quoi que ce soit).

Le téléphone dispose d’une connectivité double SIM 4G avec prise en charge VoLTE. Le mode Ultra Power peut étendre les derniers 5% de charge de la batterie à 3 heures et demie d’appels vocaux. La connectivité filaire comprend microUSB et une prise casque 3,5 mm.

La batterie est l’endroit où le Hot 10S et le Hot 10S NFC divergent. Le 10S dispose d’une batterie de 6000 mAh, qui (selon Infinix) peut offrir plus de 17 heures de jeu sur une seule charge ou des jours et des jours de lecture de musique. Le modèle NFC a une batterie de 5000 mAh. Dans les deux cas, la charge se fait à 10W.











Couleurs Infinix Hot 10S: 95 ° Black, Morandi Green, Heart of Ocean et 7 ° Purple

L’Infinix Hot 10S sera disponible en Indonésie à partir du 12 mai et s’étendra plus tard à d’autres pays. Il commencera à 130 $ pour le modèle 6/128 Go, mais il existe également d’autres configurations de mémoire (4-6 Go de RAM, 64-128 Go de stockage).

L’Infinix Hot 10S NFC sera également disponible en Indonésie, ainsi qu’en Russie et en Amérique latine. Il commencera à 120 $ pour le modèle 4/128 Go (il existe également une option 4/64 Go).