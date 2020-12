Infinix a quelques appareils actuels sous sa famille «Hot» – le vanilla Hot 10 et le Hot 10 Lite. Comme son nom l’indique, ce dernier rétrograde un peu les spécifications, grâce à des choses comme un écran plus petit de 6,6 pouces, une batterie légèrement plus petite, moins de mémoire et un module de caméra principal en moins. Suivant la même tendance, un Infinix Hot 10 Play a fait surface sur le site Web de la FCC – un appareil encore moins cher, avec une configuration de caméra arrière AI Dual.

Le dépôt FCC concerne un Infinix X688C – un numéro de modèle officiel qui a été croisé avec d’autres documents et associé à la marque Hot 10 Play. Le même modèle d’appareil a également été associé à un chargeur 10W particulier (numéro de modèle U100XSA). Cela signifie qu’il est prudent de supposer 10W comme vitesse de charge maximale du Hot 10 Play.









Parties du document FCC Infinix Hot 10 Play

Quant au document principal de la FCC, il montre clairement la configuration de la double caméra AI à l’arrière du téléphone. À son tour, l’étiquette FCC imprimée mentionne une configuration de mémoire de 2 Go / 32 Go – identique à la variante de base de l’Infinix Hot 10 Lite. Malheureusement, pas grand-chose d’autre en termes de spécifications. Cela étant dit, nous nous attendons à ce que le Play emprunte la plupart de ses autres bits au Hot 10 Lite. Le déclassement de la caméra à lui seul devrait suffire à réduire un peu le prix.

Il n’y a pas encore de mot officiel sur l’Infinix Hot 10 Play du fabricant. Cependant, une série de certificats indique généralement un lancement imminent.

