Infinix a annoncé l’année dernière les smartphones Hot 10 et Hot 10 Lite, et aujourd’hui, la société a ajouté une variante Play à la série. L’Infinix Hot 10 Play est alimenté par le SoC Helio G25 et exécute Android 10 (Go Edition) avec XOS 7.0 en haut.

Le Hot 10 Play est disponible en options de mémoire 2 Go / 32 Go et 4 Go / 64 Go, et il dispose également d’un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 512 Go.

Le smartphone Helio G25 est construit autour d’un écran IPS de 6,82 pouces de résolution HD + avec une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 8MP. Le panneau arrière a un design assez intéressant et abrite un scanner d’empreintes digitales et une configuration à deux caméras comprenant 13MP primaire et unités de capteur de profondeur.

Pour maintenir le Hot 10 Play opérationnel, une batterie de 6000 mAh est chargée via un port microUSB jusqu’à 10 W. Et il y a un mode Ultra Power fourni par Power Marathon Tech, qui ajoute 19 heures d’autonomie lorsque la cellule est à 5% de charge.

L’Infinix Hot 10 Play est proposé dans les couleurs Bleu Égée, Vert Morandi, Noir Obsidienne et Violet 7 °. Il est actuellement disponible en configuration 2 Go / 32 Go au Pakistan via Xpark à 16 999 PKR (105 $ / 85 €), et sera mis en vente aux Philippines avec la même quantité de mémoire à partir du 23 janvier pour 4290 PHP (90 $ / 75 €) par Lazada.

