Infinix dévoile les Note 30, Note 30 5G, Note 30 Pro avec All-Round FastCharge

Infinix vient de lancer sur son site Web trois nouveaux téléphones – dites bonjour aux Note 30, Note 30 5G et Note 30 Pro. Tous les trois sont annoncés avec la technologie All-Round FastCharge d’Infinix, apportant une charge à haut débit, à la fois filaire et sans fil, à la famille.

Le prix n’a pas été détaillé, mais Infinix a confirmé que les trois téléphones coûteront moins de 300 $, tandis que le moins cher d’entre eux – le Note 30 ne coûtera que 230 $.

Infinix Remarque 30

La version vanille de la série est livrée avec un chipset Helio G99 et 8 Go de RAM. L’écran à l’avant est un écran LCD de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et un trou perforé pour la caméra selfie de 16 MP.

L’arrière est livré avec un appareil photo principal de 64 MP avec capteur OmniVision OV64B et une ouverture f/1.7 de l’objectif 6P à l’avant. À côté, il y a un 2MP et une caméra AI de résolution inconnue, mais il y a peu de chances qu’aucun de ceux-ci ne contribue beaucoup.

Le principal argument de vente de ce smartphone est la charge de 45 W pour la batterie de 5 000 mAh. Infinix a promis qu’il avait été testé pendant 1 000 cycles, soit 25 % de plus que la quantité typique de l’industrie. Le smartphone propose également une recharge filaire inversée, et toute la technologie prend en charge PD 3.0.

Infinix Note 30 est un smartphone doté de deux haut-parleurs, développé par JBL. Parmi les autres caractéristiques intéressantes, citons Android 13 prêt à l’emploi, NFC, une prise audio 3,5 mm et un plateau pour une carte micro SD.

Le Note 30 est disponible en trois couleurs – Magic Black, Interstellar Blue et Sunset Gold qui est orange avec des accents dorés. Les utilisateurs peuvent choisir l’une des deux options de mémoire – 128 Go ou 256 Go.

Infinix Remarque 30 5G

L’Infinix Note 30 5G est livré avec un chipset Mediatek Dimensity 6080 et le même écran que la variante LTE – un écran LCD de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les options de stockage sont également les mêmes, mais ici la RAM est de 4 Go ou 8 Go.

Infinix n’a changé qu’une seule caméra de la version non 5G – la principale. Le Note 30 5G possède un capteur ISOCELL HM6 de 108 MP de Samsung avec une ouverture f/1.75 à l’avant. Le combo 2 MP et AI Cam est conservé et le tireur de selfie à l’intérieur du trou de perforation a toujours un capteur de 16 MP. La conception globale de la caméra est différente, avec les deux caméras auxiliaires montées sur le même cercle.

La capacité de la batterie est là encore de 5 000 mAh avec une charge de 45W, mais ici la charge se fait à 10V/4,5A, ce qui laisse présager une architecture différente du Note 30, qui se charge à 9V/5A.

Les autres points forts incluent NFC, la radio FM et les doubles haut-parleurs JBL. Les options de couleur sont à nouveau bleu, noir et or coucher de soleil, qui est en fait orange avec des éléments dorés.

Infinix Note 30 Pro

Ce téléphone est le plus puissant du trio, malgré le fait qu’il soit uniquement LTE avec un chipset Helio G99. Il est livré avec une charge de 68 W, une charge inversée et même sans fil et sans fil inversé, ce qui est une première dans le segment de prix selon la société.

L’écran est mis à niveau vers un panneau AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz.

Le smartphone a un appareil photo principal de 108 MP, ce qui ne semble pas être une amélioration, mais la caméra selfie a un capteur de 32 MP, et il y a aussi un flash orienté vers l’avant. Infinix a équipé le Note 30 Pro d’une chambre à vapeur pour le refroidissement, qui comprend 10 couches de matériau de refroidissement pour atteindre une surface totale de 2 000 mm².

L’Infinix Note 30 Pro dispose également de deux haut-parleurs JBL, NFC et d’une prise audio 3,5 mm en bas. Les options de couleur sont le noir ou l’or variable, un dégradé froid qui va du bleu à l’or, en fonction de l’angle de lumière qui frappe le panneau.

