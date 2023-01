Infinix apporte le Note 12i en Inde, les ventes commencent le 30 janvier

Infinix a annoncé le Note 12i 2022 il y a plus de trois mois, et le téléphone a finalement atteint l’Inde, l’un des principaux marchés de l’entreprise. Le téléphone est en place sur Flipkart et sera en vente à partir du lundi 30 janvier.

L’Infinix Note 12i est livré avec un AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que le scanner d’empreintes digitales est sur le côté, intégré dans la touche d’alimentation. L’Inde n’obtient qu’une seule option de mémoire – 4/64 Go, mais au moins il existe un emplacement micro SD dédié pour ajouter plus de stockage.

Les principaux arguments de vente utilisés par Infinix pour le Note 12i sont l’appareil photo principal de 50 MP et la batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 33 W via un port USB-C. L’appareil dispose également de deux haut-parleurs avec audio DTS, d’une radio FM et est livré avec Android 12 et XOS 10.6 prêts à l’emploi.









Infinix Note 12i 2022

Infinix a apporté le Note 12i en Inde en deux couleurs – Force Black ou Metaverse Blue. Le prix du téléphone est de 9 999 INR, soit environ 122 $ ou 112 €.

