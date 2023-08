Infinity prend la scène de Princeton Main Street – Shaw Local

Infinity: The Ultimate Tribute est monté sur scène sur la rue principale de Princeton le vendredi 18 août, après avoir dû reporter sa première apparition le 28 juillet en raison de la chaleur excessive et des menaces de tempête.

Le groupe a présenté des reprises de ballades rock classiques de groupes comme Journey, Boston et Styx et l’événement a également présenté des vendeurs de nourriture et de boissons de toute la vallée de l’Illinois.

Infinity était le quatrième groupe à jouer dans le cadre de la série de concerts Summer Street de Princeton Tourism après que la communauté ait apprécié les performances de Rockland Road le 16 juin, de Terrance Simien et de Zydeco Experience le 30 juin et de Brushville le 11 août.

Deux autres concerts sont prévus dans le cadre de la série avec Freebird : Lynyrd Skynyrd Tribute prévu pour le 7 septembre et un Rotary Park Oktoberfest avec Paloma et Heidelberg German Band le 30 septembre.

Pour information, visitez princetontourism.org.