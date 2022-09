Infiniti QX60 2023 est livré avec un plan d’entretien de 3 ans, un prix de départ plus élevé

Que ce passe-t-il Le multisegment QX60 à trois rangées d’Infiniti coûte 2 520 $ de plus à l’approche de l’année modèle 2023, avec un PDSF de 50 395 $ incluant des frais de destination de 1 195 $. Pourquoi est-ce important Pour compenser le prix plus élevé, le QX60 comprend désormais trois ans d’entretien de routine gratuit, et un chargeur sans fil est également standard. Et après Les modèles Infiniti QX60 2023 font maintenant leur chemin vers les concessionnaires.

L’Infiniti QX60 redessiné connaît une hausse de prix assez substantielle pour sa deuxième année de vente, a confirmé le constructeur automobile la semaine dernière. Le multisegment à trois rangées d’Infiniti commence maintenant à 50 395 $, y compris des frais de destination de 1 195 $, soit une augmentation de 2 520 $ par rapport au modèle 2022.

Qu’est-ce que vous obtenez pour cet argent supplémentaire? Trois ans d’entretien gratuit grâce au programme Infiniti Premium Care. Infiniti dit que cela inclut des inspections gratuites, des vidanges d’huile et des rotations de pneus. Un chargeur de téléphone sans fil et un rétroviseur sans cadre sont également de série pour 2023.

Le QX60 Pure de base est livré avec des roues de 18 pouces, des sièges en cuir chauffants, sans fil Apple Car Playcâblé Android Auto, un toit ouvrant et plus encore. Passer au QX60 Luxe coûte 4 050 $ de plus, mais ajoute des détails comme des roues de 20 pouces, un système de caméra à 360 degrés, un groupe de jauges numériques de 12,3 pouces et des fonctions d’assistance à la conduite supplémentaires. Le QX60 Sensory ajoute 3 350 $ en plus du Luxe, mais vous obtenez des sièges avant massants, des garnitures en bois à pores ouverts, un système audio Bose à 17 haut-parleurs et des sièges chauffants à la deuxième rangée. Enfin, il y a le QX60 Autograph entièrement chargé à 63 795 $ avec du cuir semi-aniline, un HUD de 10,8 pouces, des sièges capitaines de deuxième rangée et plus encore.

Tous les modèles QX60 sont propulsés par un V6 de 3,5 litres développant 295 chevaux et 270 livres-pied de couple. Une transmission à variation continue est de série, tout comme la traction avant. La transmission intégrale est disponible sur les versions Pure, Luxe et Sensory pour un supplément de 2 000 $. Bizarrement, l’ajout de la traction intégrale au QX60 Autograph coûte 2 900 $.

Les modèles QX60 2023 font maintenant leur chemin vers les concessionnaires.