Inferno près des chaises longues : la fumée monte au loin avant qu’un incendie de forêt ne détruise l’hôtel alors que 1 000 pompiers se battent pour maîtriser les incendies au Portugal

Les incendies de forêt continuent de ravager de vastes étendues du Portugal avec plus de 1 000 pompiers qui luttent pour les empêcher de se propager davantage dans le centre touristique populaire de l’Algarve.

Des images dramatiques de la région voisine de l’Alentejo montrent des panaches de fumée s’élevant au-dessus des transats au bord de la piscine alors que les enfers faisaient rage au loin, avant que l’hôtel ne soit englouti par les flammes.

Les incendies ont d’abord frappé Odemira à proximité, une ville pittoresque qui abrite une importante communauté d’étrangers, il y a cinq jours.

Ils se sont ensuite propagés vers le sud en direction de l’Algarve, aidés par des températures torrides et des vents violents, les propriétés étant menacées la nuit dernière.

Au moins 1 500 personnes ont été évacuées ces derniers jours des habitations, campings et centres de villégiature.

Plus de 1 100 pompiers, 360 véhicules et quatorze avions ont été déployés sur des incendies près d’Odemira mercredi matin, selon le Service national de la protection civile.

La majeure partie de la maison principale de la maison d’hôtes Teima Alentejo aurait été détruite par les flammes samedi

Teima Alentejo SW, un hôtel de campagne primé, avant qu’il ne soit apparemment ravagé par les flammes

Le personnel du Groupe d’intervention de protection et de secours (GIPS) spécialisé dans la lutte contre les incendies de forêt, arrive pour combattre un incendie de forêt à Reguengo, dans le district sud de Portalegre

Près de 10 000 hectares (25 000 acres) ont été noircis depuis samedi, a déclaré Vitor Vaz Pinto de l’agence de protection civile.

Plus de 100 000 Britanniques devraient visiter l’Algarve dans les semaines à venir, selon les estimations.

Les entreprises de vacances surveillent en permanence la situation suite aux ravages causés aux stations balnéaires par les incendies sur l’île grecque de Rhodes le mois dernier.

Samedi, l’un des meilleurs hôtels ruraux du Portugal a été victime des incendies les plus intenses dans le sud de l’Alentejo, non loin de l’Algarve.

La propriétaire de Teima Alentejo SW a dévoilé la destruction de son lieu de vacances du jour au lendemain alors qu’elle critiquait la réponse des autorités au drame.

Luisa Botelho et son ex-mari Paulo Camacho en ont fait un hôtel de campagne primé après avoir acheté la propriété il y a près de dix ans.

Aujourd’hui, la majeure partie de la maison principale aurait été détruite par les flammes.

Les médias locaux ont rapporté qu’une maison ainsi qu’un logement touristique rural avaient été détruits, ce qui n’avait pas encore été confirmé par les autorités.

Hélder Guerreiro, le maire d’Odemira, a qualifié la situation de « critique, difficile et complexe ».

Dix-neuf villages, quatre lots d’hébergements touristiques et un camping ont été évacués et les routes ont été bloquées, ont indiqué les autorités.

Ana Costa, une agricultrice de la région, a déclaré à propos des incendies: «C’était terrible, il y avait des flammes partout et nous avons dû nous démener. Personne n’était là pour nous aider, heureusement j’avais trois amis qui sont venus m’aider.

Une quarantaine de personnes, dont 28 pompiers, ont reçu des soins médicaux d’urgence.

Un incendie de forêt distinct qui a déjà détruit environ 7 000 hectares (17 300 acres) à Leiria, dans le centre du Portugal, s’est quelque peu calmé dans la nuit de lundi.

Dommages causés à un B&B populaire dans le sud du Portugal, où les incendies font rage depuis cinq jours

Un avion de pompiers largue de l’eau sur un incendie de forêt à Odeceixe, au sud du Portugal, le 8 août

Dans tout le pays, près de 2 800 pompiers et 16 bombardiers d’eau étaient en action mardi.

Les avertissements météorologiques sont restés en place au Portugal et en Espagne.

Une grande partie de la moitié sud de l’Espagne était en alerte orange mardi, le service météorologique indiquant que les températures devraient dépasser 44 ° C mardi et mercredi, qui devraient être les jours les plus féroces de cette vague de chaleur, la troisième dans le pays cette année.

Des arbres brûlent dans un incendie de forêt, comme sur la photo de l’autoroute A1 dans la localité de Cardosos, ont provoqué la coupure de l’autoroute cet après-midi, Leiria

Les pompiers travaillent pour éteindre les flammes dans la commune d’Odemira, le 7 août 2023

L’office météorologique espagnol (AEMET) a émis des alertes rouges maximales pour certaines parties de l’Andalousie au sud, la région de Madrid au centre et le Pays basque à l’extrême nord.

Plus de 1 000 hectares de terres ont été détruits par les flammes en Espagne ce week-end.

Un quatrième grand incendie de forêt s’est déclaré lundi en Estrémadure, dans le centre de l’Espagne, près de la frontière avec le Portugal. Les pompiers n’ont pas pu le contenir du jour au lendemain.

Au total, les incendies de forêt ont détruit 100 000 hectares de terres dans la péninsule ibérique cette année, selon des estimations préliminaires. Cela s’ajoute au record de 400 000 hectares détruits l’an dernier.