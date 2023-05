Infections suspectées de méningite fongique liées à une intervention chirurgicale au Mexique

Commentez cette histoire Commentaire

Les autorités sanitaires fédérales et texanes alertent les Américains et les cliniciens sur les cas suspects de méningite fongique parmi les résidents américains qui se sont rendus à Matamoros, au Mexique, pour une intervention chirurgicale. Une personne est décédée et au moins quatre patients sont hospitalisés, ont annoncé mardi des responsables du Texas. Les cinq patients ont voyagé du Texas à la ville frontalière de Matamoros pour subir des interventions chirurgicales impliquant une péridurale, qui est un anesthésique injecté dans la zone autour de la colonne vertébrale. Les patientes sont des femmes entre 30 et 50 ans. Les procédures – toutes cosmétiques – ont eu lieu entre février et avril. Les symptômes ont commencé trois jours à six semaines après la chirurgie, a déclaré Chris Van Deusen, porte-parole du département des services de santé du Texas.

Les autorités des États-Unis et du Mexique enquêtent sur la source des infections, si les cas sont liés et s’il y a d’autres cas qui n’ont pas encore été signalés.

Il y a une activité de tourisme médical en plein essor au sud de la frontière américaine, où les procédures dentaires, les chirurgies esthétiques, les traitements de fertilité et même les soins vétérinaires sont généralement moins chers qu’aux États-Unis. Matamoros est le site de l’attaque en mars contre quatre Américains qui a fait deux morts.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont émis un avis aux voyageurs exhortant les voyageurs à prendre de meilleures précautions pour se rendre au Mexique. L’agence a déclaré que les voyageurs atteints de ces infections fongiques avaient subi des procédures médicales ou chirurgicales, y compris une liposuccion, dans des cliniques de Matamoros, notamment le River Side Surgical Center et la Clinica K-3. Mercredi, le CDC a émis un avis de santé aux médecins de tout le pays pour les informer des cas connus, leur conseiller d’être à l’affût de cas supplémentaires et leur offrir des conseils sur la gestion des cas potentiels.

Les autorités sanitaires de l’État de Tamaulipas, où se trouve Matamoros, ont ordonné aux deux cliniques de cesser d’opérer cette semaine et ont placardé des panneaux de «suspension des activités» à leurs entrées, selon les médias locaux. Le chef de la Commission de l’État pour la protection contre les risques sanitaires (connue sous le nom de COEPRIS), Alberto Moctezuma Castillo, a visité la clinique K-3 mardi mais a refusé de fournir des détails sur la fermeture aux journalistes.

« Nous commençons une enquête », a-t-il déclaré à un journaliste du journal El Mañana. « Nous ne pouvons rien vous dire à ce sujet. » Les responsables du bureau du COEPRIS à Matamoros ont refusé de commenter.

Personne n’a répondu aux appels à deux numéros de téléphone de la clinique K-3 demandant des commentaires mercredi. À un troisième numéro, Luis Hernández Ruiz, un médecin qui travaille à la clinique, a déclaré: « Je comprends que tout cela fait l’objet d’une enquête » et « rien n’a encore été confirmé », avant que la ligne ne soit coupée. Un appel au centre de River Side a été répondu par un enregistrement indiquant que le personnel n’était pas disponible.

La méningite est un gonflement de l’enveloppe protectrice du cerveau et de la moelle épinière. Elle peut être causée par des bactéries, des virus, des champignons ou un traumatisme. Les symptômes courants comprennent la fièvre, les maux de tête, la raideur de la nuque, les nausées, les vomissements, la confusion et la sensibilité à la lumière.

La méningite fongique n’est pas contagieuse, mais elle peut se développer après l’introduction accidentelle d’une infection fongique au cours d’une intervention médicale ou chirurgicale ou se propager d’une autre partie du corps au cerveau ou à la moelle épinière.

Deux des patients hospitalisés ont subi une chirurgie esthétique sous anesthésie péridurale au River Side Surgical Center, et deux patients hospitalisés ont subi une chirurgie esthétique sous anesthésie péridurale à la Clinica K-3, selon le CDC. Lorsqu’ils ont demandé des soins médicaux pour la première fois, leurs symptômes comprenaient de la fièvre et des maux de tête nouveaux ou qui s’aggravaient. Certains patients avaient initialement des symptômes légers.

Le CDC exhorte les patients qui ont subi une intervention médicale ou chirurgicale impliquant une anesthésie péridurale à Matamoros depuis janvier 2023 et qui ont développé des symptômes compatibles avec une méningite fongique à « aller immédiatement aux urgences d’un hôpital et informez-les de leur procédure à Matamoros, au Mexique, et de l’endroit où ils se sont rendus », a déclaré l’avis de santé.

Le CDC recommande que les médecins et autres prestataires de soins de santé effectuent un scanner ou une IRM et une ponction lombaire diagnostique pour les patients qui ont subi une intervention médicale ou chirurgicale sous anesthésie péridurale à Matamoros après le 1er janvier et qui ont développé ces symptômes. « Si une méningite fongique est suspectée, le traitement doit être initié dès que possible » après avoir terminé les tests du liquide céphalo-rachidien, le liquide clair, incolore et aqueux qui circule dans et autour du cerveau et de la moelle épinière, dit l’agence.

Le traitement recommandé est un médicament antifongique. Il n’existe aucun vaccin pour prévenir la méningite fongique.

« Il est très important que les personnes qui ont récemment subi des interventions médicales au Mexique surveillent les symptômes de la méningite », a déclaré Jennifer Shuford, commissaire du Département des services de santé de l’État du Texas, dans un communiqué. « La méningite, en particulier lorsqu’elle est causée par une bactérie ou un champignon, peut être une maladie mortelle à moins d’être traitée rapidement. »

Les responsables de la santé au Texas ont déclaré que les gens devraient envisager d’annuler ou de reporter les chirurgies électives, y compris la liposuccion, impliquant une anesthésie péridurale à Matamoros jusqu’à ce qu’il soit prouvé que ces procédures ne présentent pas de risque significatif d’infection.

Il existe des millions d’espèces fongiques, mais seules quelques centaines peuvent rendre les gens malades. Les champignons peuvent causer de nombreuses maladies, notamment l’asthme ou des allergies, des éruptions cutanées, des infections de la peau et des ongles, des infections pulmonaires entraînant une pneumonie, des infections du sang et une méningite.

Bien que n’importe qui puisse contracter la méningite fongique, les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent un risque accru. Certains problèmes de santé, certains médicaments et certaines interventions chirurgicales peuvent affaiblir le système immunitaire.