Infections précoces au COVID-19 liées à un risque plus élevé de crise cardiaque

Ceux qui ont été testés positifs au COVID-19 lors de la première vague du virus courent un risque plus élevé de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, une nouvelle étude trouvé.

Publié dans la revue Artériosclérose, thrombose et biologie vasculairel’étude a révélé que les personnes non vaccinées qui ont développé la première souche de COVID-19 étaient significativement plus susceptibles de subir une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou la mort jusqu’à trois ans après avoir été infectées.

L’étude, soutenue et financée par le Instituts nationaux de la santéa révélé que les personnes infectées au début du virus courent un risque deux fois plus élevé d’événements cardiovasculaires que celles qui n’ont pas d’antécédents de COVID-19. Selon l’étude, ceux qui ont eu des cas graves de COVID-19 sont quatre fois plus susceptibles de subir un événement cardiovasculaire.

« Cette étude jette un nouvel éclairage sur les effets cardiovasculaires potentiels à long terme du COVID-19, une menace toujours imminente pour la santé publique », a déclaré le Dr David Goff, directeur de division au NIH. « Ces résultats, surtout s’ils sont confirmés par un suivi à plus long terme, soutiennent les efforts visant à identifier des stratégies efficaces de prévention des maladies cardiaques pour les patients qui ont eu une forme grave de la COVID-19. Mais d’autres études sont nécessaires pour démontrer l’efficacité.

Les chercheurs ont également découvert que, parmi les personnes hospitalisées pour COVID-19, celles de groupe sanguin non O présentaient plus du double de risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.

« On sait que le groupe sanguin est associé au risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral », a déclaré le Dr Hooman Allayee, chercheur principal de l’étude. Actualités ABC. « Si votre groupe sanguin est A, B ou AB, le virus est plus susceptible de vous infecter et rend ces cellules sanguines ouvertes à l’entrée du virus. »

Ce que l’étude signifie pour les patients atteints du COVID-19 à l’avenir

À la suite de l’étude, il est désormais suggéré que le COVID-19 est « une composante catastrophique » des événements cardiovasculaires, a déclaré Allayee.

« Les tendances de la mortalité cardiovasculaire de 2010 à 2019 étaient en baisse constante », a-t-il déclaré au média. « Puis, tout d’un coup, entre 2020 et 2022, 10 ans de travail [was] complètement anéanti à cause du COVID-19.

S’adressant au NIH, Allayee a ajouté que « les implications de l’étude sur la santé cardiaque mondiale sont significatives ».

À l’avenir, Allayee a déclaré au NIH : « La question est maintenant de savoir si le COVID-19 grave doit être considéré ou non comme un autre facteur de risque de maladie cardiovasculaire, tout comme le diabète de type 2 ou la maladie artérielle périphérique, pour lesquels un traitement axé sur la prévention des maladies cardiovasculaires peut être utile. .»

En ce qui concerne la meilleure forme de prévention à l’avenir, Allayee a déclaré à ABC News que l’étude a souligné l’importance de se faire vacciner.

« Quel que soit le vaccin que vous avez reçu, six mois seulement après la vaccination ou le rappel, le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral a diminué », a-t-il déclaré. « Mais l’immunité diminue avec le temps, c’est pourquoi vous avez besoin des rappels. Sinon, vous pourriez être susceptible de contracter à nouveau un COVID grave.