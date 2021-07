Infections en hausse dans 42 États; Les participants au CPAC applaudissent le faible taux de vaccination

Quarante-deux États ont vu une augmentation des cas de COVID-19 la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, signe que la pandémie n’est pas encore terminée aux États-Unis.

Seuls l’Alaska, le Delaware, l’Iowa, le Maine, la Pennsylvanie, le Rhode Island, le Dakota du Sud et la Virginie-Occidentale ont connu une baisse des cas au cours de la période de sept jours qui s’est terminée samedi par rapport à la semaine précédente.

Le taux de vaccination a ralenti ces dernières semaines, et moins de la moitié de tous les Américains, 47,9%, sont entièrement vaccinés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walinsky, a déclaré que plus de 99% des décès dus au COVID-19 aux États-Unis en juin concernaient des personnes non vaccinées. En outre, les données préliminaires indiquent qu’au cours des six derniers mois, presque tous les décès dus au COVID-19 dans divers États sont survenus chez des personnes non vaccinées, a-t-elle déclaré.

Le Dr Anthony Fauci, l’un des principaux conseillers de l’administration Biden, a déclaré dimanche qu’il était « horrible » de voir des gens à la Conférence d’action politique conservatrice applaudir parce que le gouvernement a eu du mal à faire vacciner une plus grande partie du pays.

« Ils encouragent quelqu’un qui dit que c’est une bonne chose pour les gens de ne pas essayer de sauver leur vie », a déclaré Fauci. « C’est presque effrayant. »

Aussi dans l’actualité :

►Alors que de nombreux adolescents et jeunes adultes se préparent à retourner en classe à l’automne au milieu de la propagation de la variante delta, le taux de vaccination en retard parmi la génération Z suscite des inquiétudes parmi les experts.

►La scène du bar revient en force alors que les gens réapparaissent et abandonnent les précautions COVID.

►Le plus grand casino de la nation Navajo s’apprête à rouvrir lundi pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le Twin Arrows Resort Casino à l’est de Flagstaff est fermé depuis mars 2020.

►La CONMEBOL a déclaré que les invités de la finale de la Copa America samedi avaient apporté de faux tests COVID-19 au stade Maracana. L’instance dirigeante sud-américaine a déclaré dans un communiqué avoir détecté « une quantité considérable de tests PCR frauduleux » apportés par des invités accrédités.

►La Moldavie devrait recevoir un demi-million de doses de vaccin Johnson & Johnson des États-Unis pour aider la petite nation à lutter contre la pandémie de coronavirus. Les 150 000 premières doses de J&J doivent arriver en Moldavie – un pays de 3,5 millions d’habitants, le plus pauvre d’Europe pris en sandwich entre la Roumanie et l’Ukraine – lundi, ont annoncé les responsables de l’ambassade américaine en Moldavie.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 33,8 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 607 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 186 millions de cas et plus de 4 millions de décès. Plus de 15 millions d’Américains – 47,9 % de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Le CDC a mis à jour ses directives sur les masques pour les écoles. Certains États écouteront, d’autres non. Lire la suite ici.

Des couples affluent à Las Vegas pour se marier alors que la pandémie diminue

Des milliers de couples affluent à Las Vegas alors que la pandémie de coronavirus diminue et que les vaccinations augmentent dans un boom des mariages qui fait que l’industrie locale du mariage est très demandée. Et avec les restrictions COVID-19 sur les grands rassemblements assouplies, les chapelles, les lieux et les planificateurs de mariage de Las Vegas ont déclaré qu’ils étaient plus occupés que jamais.

Après 30 ans de mariage, Don et Cindy Couse ont fait le voyage à travers le pays depuis New York pour renouveler leurs vœux de mariage à la Graceland Wedding Chapel. Les amis et la famille à la maison ont regardé et applaudi via Zoom pendant la cérémonie. Les deux se sont rencontrés il y a environ cinq décennies à Albany, New York, en 1971 pendant la classe de maternelle et ont eu un lien depuis. Le voyage était un bon moment pour un couple, qui a tous deux 51 ans et travaille dans l’informatique. Après plus d’un an de quarantaine, ils avaient besoin d’une escapade. « Vraiment, c’était tout simplement génial de revenir faire des choses », a-t-elle déclaré au Las Vegas Review-Journal.

La Maison Blanche dénonce les critiques de la campagne de vaccination en porte-à-porte

Pendant des mois, la Maison Blanche Biden s’est abstenue de critiquer les responsables républicains qui ont minimisé l’importance des vaccinations contre les coronavirus ou ont cherché à faire exploser politiquement les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour pousser les coups de feu dans les armes. Pas plus longtemps. Alors que le taux de vaccination contre le COVID-19 plafonne à travers le pays, la Maison Blanche riposte contre ceux qu’elle considère comme diffusant de la désinformation nuisible ou la peur des tirs. Lorsque le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a tenté cette semaine de bloquer les efforts de porte-à-porte pour augmenter le taux de vaccination dans son État, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, n’a pas mâché ses mots dans sa réaction.

« Le fait de ne pas fournir d’informations précises sur la santé publique, y compris l’efficacité des vaccins et leur accessibilité aux personnes à travers le pays, y compris la Caroline du Sud, tue littéralement des gens, alors peut-être devraient-ils en tenir compte », a-t-elle déclaré.

Contributeur : Mike Stucka, USA TODAY ; The Associated Press