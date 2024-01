Infections chroniques de l’oreille liées à des retards de langage chez les enfants

Une surveillance vigilante et un traitement rapide peuvent aider à se protéger contre de mauvais résultats.

Les infections de l’oreille sont une expérience courante dans l’enfance, mais une nouvelle étude suggère que les parents devraient prendre ces infections au sérieux afin de préserver le développement du langage de leurs enfants. En effet, chaque infection de l’oreille peut potentiellement altérer l’audition en raison d’une accumulation de liquide derrière le tympan.

Lien entre les infections chroniques de l’oreille et le développement du langage

Nouvelle recherche de

Université de Floride

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]” tabindex=”0″ role=”link”>Université de Floride Les scientifiques révèlent que lorsque les otites deviennent chroniques, cette perte auditive temporaire et répétée peut entraîner des déficits du traitement auditif et du développement du langage chez les enfants des années plus tard.

« Les otites sont si courantes que nous avons tendance à les écarter comme n’ayant aucun effet à long terme. Nous devrions prendre toutes les otites au sérieux », a déclaré Susan Nittrouer, chercheuse principale et professeure à l’UF de sciences de la parole, du langage et de l’audition au Collège de santé publique et des professions de santé. “Les parents doivent être conscients que leur enfant peut avoir du liquide dans l’oreille moyenne sans que cela soit douloureux et travailler avec leur médecin pour surveiller leur enfant de près.”

Résultats de l’étude sur le traitement auditif et les compétences linguistiques

Nittrouer et Joanna Lowenstein, chercheuse à l’UF Health Clinical and Translational Science Institute, ont étudié le traitement auditif et le développement du langage de 117 enfants âgés de 5 à 10 ans, avec ou sans antécédents d’otites chroniques dans la petite enfance.

En moyenne, les enfants ayant eu plusieurs otites avant l’âge de trois ans avaient un vocabulaire plus restreint et avaient plus de mal à faire correspondre des mots à consonance similaire que les enfants ayant peu ou pas d’otites. Ils avaient également des difficultés à détecter les changements dans les sons, signe de problèmes dans les centres de traitement auditif de leur cerveau.

Selon Nittrouer, il faut que les parents, les médecins et les orthophonistes continuent de surveiller les enfants longtemps après la disparition du dernier mal d’oreille préscolaire. Certains déficits de langage peuvent ne se révéler que dans les années ultérieures.

« À mesure que les enfants progressent à l’école, la langue qu’ils doivent utiliser devient plus complexe », a déclaré Nittrouer.

Évaluation du développement du langage et du traitement auditif

Nittrouer et Lowenstein ont utilisé trois tests pour évaluer le développement du langage et le traitement auditif. Dans un test, les enfants devaient détecter lequel des trois personnages de dessins animés mignons avait un son différent des deux autres. Cela impliquait de manipuler les modèles de changement de sonie, ou d’amplitude, au fil du temps.

“Mieux vous pourrez reconnaître ce changement d’amplitude au fil du temps, mieux vous serez en mesure de reconnaître la structure de la parole”, a déclaré Nittrouer.

La deuxième tâche demandait aux enfants de nommer les images qui leur étaient présentées, une mesure de la taille de leur vocabulaire. Enfin, les enfants ont été invités à faire correspondre les mots selon qu’ils commençaient ou se terminaient par le même son de parole, une tâche essentielle non seulement au développement de la parole mais également à l’acquisition de la lecture.

Prévention et traitement des infections de l’oreille

Selon Nittrouer, traiter précocement les otites peut aider à prévenir l’accumulation de liquide qui nuit au développement du langage. Si les otites sont fréquentes et que du liquide s’accumule, des tubes placés temporairement dans le tympan peuvent aider à drainer le liquide et à restaurer l’audition, ce qui devrait réduire le risque de retard dans le développement des voies auditives centrales et réduire les problèmes d’acquisition du langage.

Orientations futures de la recherche

Les chercheurs ont publié leurs résultats en novembre dans le Journal international d’oto-rhino-laryngologie pédiatrique. Ils prévoient de poursuivre ces recherches en incluant les enfants présentant un risque de retard de développement auditif pour d’autres raisons, notamment une naissance prématurée.

Référence : « Les otites moyennes précoces mettent les enfants en danger de déficits auditifs et langagiers ultérieurs » par Susan Nittrouer et Joanna H. Lowenstein, 22 novembre 2023, Journal international d’oto-rhino-laryngologie pédiatrique.

DOI : 10.1016/j.ijporl.2023.111801