Infection potentielle par l’hépatite A au Dairy Queen de l’île de Vancouver

L’organisme Island Health de l’île de Vancouver a émis un avis de santé publique concernant une exposition potentielle à l’hépatite A dans un restaurant Dairy Queen à Courtenay, en Colombie-Britannique, au Canada.

L’alerte concerne les clients qui ont visité le restaurant Dairy Queen Grill and Chill situé au 1030 Cliffe Ave. à Courtenay les 10, 12, 13 ou 14 septembre entre 17 h et 21 h, heure du Pacifique. Bien que le risque de transmission soit considéré comme faible, Island Health a recommandé des mesures de précaution pour les personnes potentiellement touchées.

À titre préventif, il est conseillé aux personnes ayant mangé au restaurant aux dates et heures indiquées de se faire vacciner gratuitement contre l’hépatite A. Le vaccin est plus efficace lorsqu’il est administré dans les 14 jours suivant une exposition potentielle. Pour faciliter cette démarche, le Bureau de santé de la vallée de Comox à Courtenay offre des services de vaccination sans rendez-vous, avec des heures prolongées, y compris les week-ends, pour répondre aux besoins des personnes concernées.

Les personnes qui ont déjà contracté l’hépatite A ou qui ont reçu une série complète de vaccins n’ont pas besoin d’être vaccinées de façon supplémentaire. Cependant, toutes les personnes potentiellement exposées sont encouragées à surveiller l’apparition de symptômes, qui peuvent prendre de deux à sept semaines à se manifester après l’exposition.

L’hépatite A est une infection virale causée par le virus de l’hépatite A (VHA) qui provoque une maladie hépatique grave. L’inflammation endommage non seulement le foie, mais empêche également d’autres organes de fonctionner correctement.

Contrairement à d’autres maladies, l’hépatite A ne se transmet pas par simple transmission interhumaine. Cela signifie que le fait de toucher une personne infectée, de s’asseoir à côté d’elle ou de tousser sur elle ne provoque pas d’infection. L’hépatite A se transmet par contact avec les selles d’une personne infectée, ce qui peut se produire de plusieurs façons :

Consommer des aliments préparés par une personne infectée qui ne s’est pas lavé les mains après être allée aux toilettes

Boire de l’eau non traitée

Placer dans sa bouche quelque chose qui a été en contact avec les selles d’une personne infectée

Il est conseillé aux personnes ne présentant aucun signe d’infection de poursuivre leurs activités habituelles à moins que des symptômes n’apparaissent. Cependant, si des signes de maladie apparaissent, il est recommandé de consulter rapidement un médecin et d’informer les prestataires de soins de santé de l’exposition potentielle à l’hépatite A.

Commentant cet article, un avocat national de l’hépatite A a déclaré« Une communication rapide et des mesures préventives sont d’une importance cruciale dans la gestion d’éventuelles épidémies. Dans ce cas, le service de santé local a fourni de bonnes indications sur ce que l’on sait actuellement de l’incident et, plus important encore, sur la manière dont les personnes qui auraient pu être exposées peuvent se vacciner pour réduire le risque d’infection. »