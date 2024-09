Infection par le virus de l’encéphalite équine de l’Est – Bay Ward Bulletin

Cher partenaire en santé, Santé publique Ottawa (SPO) vous invite à soutenir le partage de ce message avec votre communauté et vos réseaux.

Santé publique Ottawa (SPO) exhorte les résidents à se protéger contre les piqûres de moustiques afin de réduire le risque de contracter le virus de l’encéphalite équine de l’Est (VEEE) et le virus du Nil occidental (VNO). SPO a reçu la confirmation en laboratoire qu’un résident d’Ottawa décédé d’une encéphalite virale en août 2024 a été testé positif au virus de l’encéphalite équine de l’Est.

La prévention des piqûres de moustiques est la meilleure façon de se protéger contre le virus de l’encéphalite éosinophile (EEEV) et le virus du Nil occidental (WNV). Les moustiques restent actifs dans les zones urbaines et rurales à cette période de l’année et continueront de représenter un risque jusqu’aux fortes gelées de l’automne. Les résidents peuvent prendre les mesures suivantes pour se protéger des piqûres de moustiques :

Appliquer un insectifuge approuvé par Santé Canada contenant du DEET ou de l’icaridine sur la peau et les vêtements exposés (éviter d’appliquer du DEET sur les tissus synthétiques)

Protégez-vous lorsque les moustiques sont actifs, en particulier entre le crépuscule et l’aube et à chaque fois que vous êtes à proximité de haies ombragées ou de zones buissonnantes ou boisées

Porter des vêtements amples, de couleur claire et à mailles serrées, tels qu’un pantalon long, une chemise à manches longues, des chaussures et des chaussettes, pour protéger la peau exposée

Assurez-vous que toutes les fenêtres et portes de votre maison sont équipées de moustiquaires en bon état.

Pour plus d’informations sur l’EEEV et le WNV, veuillez visiter notre site web.

