Infection fongique sexuellement transmissible : premier cas signalé aux États-Unis

Roomies, le premier cas d’infection fongique sexuellement transmissible a été signalé aux États-Unis.

Plus de détails sur le premier cas américain d’infection fongique sexuellement transmissible

Selon PERSONNES, l’infection fongique est connue sous le nom de Trichophyton mentagrophytes de type VII, également appelée TMVII. Le média ajoute que l’infection est un « type de teigne qui n’est pas mortelle mais difficile à traiter ».

De plus, il aurait été découvert chez un homme de New York qui a voyagé en Angleterre, en Grèce et en Californie. Actualités NBC ajoute que l’homme a eu des relations sexuelles avec « plusieurs hommes » au cours de son voyage. À son retour aux États-Unis, il aurait développé « une éruption cutanée rouge et prurigineuse sur ses jambes, sur l’aine et les fesses ».

Le média ajoute que l’infection se trouve généralement « en Europe » parmi les partenaires masculins du même sexe. La cause du TMVII chez cet homme était la première fois que l’infection était observée aux États-Unis.

Actualités NBC rapporte que l’homme a été immédiatement placé sous « médicaments antifongiques standards ». De plus, l’infection a diminué en quatre mois environ.

Le public devrait-il être « alarmé » ?

Selon le média, un professeur adjoint de dermatologie à la NYU Grossman School of Medicine, le Dr Avrom Caplan, a expliqué qu’il n’y avait « aucune preuve que cela soit répandu ».

« Il n’y a aucune preuve que cela soit répandu ou que ce soit quelque chose dont les gens devraient vraiment s’inquiéter », aurait déclaré le Dr Caplan via un communiqué. rapport de cas publié le 5 juin par JAMA Dermatology. « Mais si les gens ont des éruptions cutanées qui démangent dans des zones comme l’aine et que la situation ne s’améliore pas, consultez un médecin. »

Le Dr Caplan ajoute que l’éruption cutanée « peut ressembler davantage à une poussée d’eczéma qu’à des infections typiques de la teigne qui se forment en cercles ». Le média note qu’une infection à TMVII peut également provoquer des cicatrices permanentes sur la peau.

De plus, le Dr Caplan a souligné l’importance de consulter un médecin si l’on pense avoir été infecté.

« Si vous avez une éruption cutanée ou des lésions cutanées qui ne s’améliorent pas et que vous pensez qu’il s’agit peut-être de la teigne, consultez votre médecin », a-t-il réitéré.

PERSONNES ajoute que l’infection peut apparaître sur le visage, les membres, l’aine et les pieds.

