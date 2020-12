Les médecins d’un établissement médical à Delhi ont signalé plusieurs cas d’infection fongique mortelle chez des patients, qui, selon eux, a été déclenchée par Covid-19. L’infection fongique, appelée mucormycose, a fait perdre la vue à de nombreux patients.

Les médecins de l’hôpital Sir Ganga Ram de Delhi ont diagnostiqué une mucormycose chez plus de 12 patients. Elle peut entraîner une perte de la vue, affecter l’os du nez et de la mâchoire et peut également entraîner une mortalité de 50% lorsqu’elle touche le cerveau en une quinzaine de jours.

Que se passe-t-il à Delhi?

Au cours des 15 derniers jours, les chirurgiens ORL de l’hôpital Sir Ganga Ram (SGRH) ont vu 13 cas de « mucormycose déclenchée par COVID-19 ».

Cette affliction alarmante, bien que rare, n’est pas nouvelle. Ce qui est nouveau est COVID-19[feminine déclenchant la mucormycose, ont-ils dit. Le champignon noir ou mucormycose est depuis longtemps une cause de maladie et de décès chez les patients en transplantation, en soins intensifs et en immunodéficience. Cependant, il s’agit de l’augmentation rapide du nombre de récupérations insoupçonnées COVID-19[feminine patients qui sont à l’origine de la grave préoccupation, a déclaré la SGRH dans un communiqué.

« Au cours des 15 derniers jours, les chirurgiens ORL ont vu 13 cas de COVID-19[feminine -une mucormycose déclenchée chez plus de 50% des patients, avec perte de la vue et ablation de l’os du nez et de la mâchoire nécessaire », a-t-il déclaré. La mortalité est actuellement de l’ordre de 50% (cinq patients), avec certains décès quand il est une atteinte cérébrale, ont déclaré les autorités hospitalières.

Qu’est-ce que la mucormycose?

Elle est également connue sous le nom de zygomycose. Selon le CDC (Centre de contrôle et de prévention des maladies), cette infection fongique rare mais critique est causée par un groupe de moisissures connu sous le nom de mucormycètes. Ces moisissures sont naturellement présentes dans l’environnement. Cependant, il affecte les humains lorsque le système immunitaire du corps a été affaibli et qu’il est vulnérable. Il affecte les poumons et les sinus suite à l’inhalation de spores fongiques de l’air. Le champignon peut également pénétrer dans le corps par des plaies ouvertes ou des coupures.

« Ces champignons ne sont pas nocifs pour la plupart des gens. Cependant, pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, l’inhalation de spores de mucormycètes peut provoquer une infection des poumons ou des sinus qui peut se propager à d’autres parties du corps », écrit le CDC.

Le CDC précise également que la mucormycose n’est pas contagieuse. Cela signifie qu’il ne peut pas se transmettre entre les humains et les animaux. «La reconnaissance précoce, le diagnostic et l’administration rapide d’un traitement antifongique approprié sont importants pour améliorer les résultats des patients atteints de mucormycose», déclare également le CDC.

Quelle est la dernière mise à jour sur les patients à Delhi?

A Delhi, les médecins ont dû faire ces résections chez une dizaine de patients au cours des quinze derniers jours, « environ 50 pour cent perdant définitivement la vue ». Cinq de ces patients ont eu besoin de soins intensifs en raison de complications associées. Il y a également eu cinq décès à ce jour dans ce sous-groupe, selon le communiqué. Selon Manish Munjal, chirurgien ORL principal à l’hôpital, la fréquence à laquelle nous assistons à la survenue de COVID-19[feminine -une mucormycose déclenchée avec une morbidité et une mortalité élevées n’a jamais été observée auparavant et est choquante et alarmante. «

Varun Rai, chirurgien ORL consultant à la SGRH, a déclaré: «Une suspicion clinique précoce sur des symptômes tels qu’une obstruction nasale, un gonflement des yeux ou des joues et des croûtes sèches noires dans le nez devrait immédiatement inciter à la conduite d’une biopsie dans l’OPD et au début de la traitement antifongique le plus tôt possible. «

UNE rapport in Times Now fournit également une étude de cas sur l’un des patients de Delhi, comme expliqué par les professionnels de la santé de la SGRH.

Un homme de 32 ans de l’ouest de Delhi avait contracté Covid-19 et avait été hospitalisé. Il avait été renvoyé avec un test négatif après sept jours. Mais il avait une obstruction lancinante dans son nez gauche qui a finalement conduit son œil à gonfler en 2 jours.

Il a de nouveau demandé des soins médicaux et on a diagnostiqué qu’il avait attrapé la mucormycose. Lorsqu’il a été amené à l’hôpital, sa vision avait déjà commencé à se détériorer et il était dans un état partiellement désorienté parce que son côté gauche avait commencé à s’engourdir.

Les tests diagnostiques ont révélé que le champignon avait déjà touché ses sinus, ses os du nez et de la mâchoire et s’était également dirigé vers le cerveau. Les médecins de l’hôpital ont réussi à lui sauver la vie, mais il prend toujours des médicaments de survie. Les médecins du SGRH ont déclaré qu’il allait bientôt quitter l’hôpital.

Cela a-t-il été signalé dans d’autres villes?

Oui, à Ahmedabad et à Bengaluru, pour commencer. À Ahmedabad, une mucormycose a été rapportée chez cinq patients qui souffraient tous de coronavirus ou en avait récemment récupéré. Selon un rapport dans Times of India, deux de ces cinq sont morts tandis que deux parmi les survivants ont perdu la vue.

Selon les médias rapports, à Bengaluru également, une mucormycose a été rapportée chez quatre patients – tous liés à Covid-19 . Deux de ces patients sont décédés.

(Avec des entrées de PTI)