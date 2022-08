Infection à méningocoque : ce qu’il faut savoir sur l’infection

Alors que le système de santé du Canada est aux prises avec des pénuries de travailleurs de la santé et l’épuisement professionnel alors que les Canadiens continuent de faire face à la menace de la COVID-19 et de la variole du singe, la nouvelle d’une autre maladie constituant une menace potentielle a suscité des questions et des inquiétudes parmi les Canadiens.

Jeudi, la ville de Toronto a déclaré une épidémie de méningococcie après qu’une personne est décédée et que deux autres restent infectées.

Mais qu’est-ce que cette maladie potentiellement mortelle et de quels outils disposons-nous pour y faire face ? Voici ce que nous savons de l’infection.

QU’EST-CE QUE C’EST?

La méningococcie fait généralement référence aux maladies causées par une bactérie spécifique appelée Neisseria meningitidis, parfois simplement appelée bactérie méningococcique.

Ces maladies peuvent inclure la méningite, une inflammation du liquide entourant le cerveau et la moelle épinière. Elle peut également entraîner une septicémie, une forme grave de septicémie dans laquelle le sang est infecté.

Tous les types de méningite ne sont pas causés par la méningococcie, car elle peut être causée par plusieurs types différents d’infection bactérienne, d’infection virale ou même d’infection fongique, dans de rares cas.

La présentation de la méningococcie invasive peut varier selon qu’elle évolue vers une méningite ou une septicémie, mais toutes les formes de méningococcie sont une urgence et nécessitent des soins médicaux immédiats.

Selon les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis, environ une personne sur 10 qui contracte une méningococcie mourra, et jusqu’à un cinquième des survivants peuvent avoir des incapacités à long terme, notamment des lésions cérébrales, la surdité ou la perte de membres.

La méningococcie est endémique au Canada, ce qui signifie que des éclosions surviennent de temps à autre, bien qu’elles soient rares, le taux d’incidence variant d’un bout à l’autre du pays.

Entre 2012 et 2019, le taux d’incidence moyen à l’échelle nationale était de 1 cas pour 290 000 personnes. Selon Santé Canada, la plus récente éclosion documentée s’est produite en 2017 chez cinq adolescents de la Colombie-Britannique.

COMMENT SE PROPAGE-T-IL ET DANS QUELLE MESURE EST-IL INFECTIEUX ?

La méningococcie se transmet par un contact étroit avec la salive d’autres personnes lors d’activités telles que les baisers, la toux ou les éternuements ainsi que par le partage d’objets insérés dans la bouche tels que des brosses à dents, des cigarettes, des protège-dents, des rouges à lèvres ou des instruments de musique exécutés à l’aide du bouche.

Environ une personne sur dix est porteuse de la bactérie méningococcique, ce qui signifie qu’elle l’a dans le nez et la gorge sans le savoir, sans tomber malade elle-même.

La bactérie méningococcique est beaucoup moins transmissible que le virus qui cause le COVID-19 – vous ne pouvez pas contracter la méningococcie simplement en respirant le même air qu’une personne porteuse de la bactérie.

Il est également plus difficile à transmettre que le rhume ou la grippe, selon le CDC, et une personne a généralement besoin d’un contact étroit et prolongé avec un patient pour le contracter.

Lorsqu’une personne contracte la maladie, les membres de sa famille, ses colocataires et ses partenaires amoureux sont plus à risque de la contracter également.

COMMENT SAVOIR SI VOUS L’AVEZ ?

Une personne qui a contracté la maladie commencera à ressentir des symptômes dans les deux à 10 jours suivant l’exposition, la plupart des symptômes apparaissant dans les trois à quatre jours, selon Santé Canada.

Les symptômes courants comprennent une fièvre soudaine, des maux de tête et une raideur de la nuque chez les personnes atteintes de méningite à méningocoque, pouvant s’accompagner de vomissements, d’une sensibilité à la lumière et d’une confusion.

Pour les personnes atteintes de septicémie causée par une méningococcie, les symptômes peuvent inclure de la fièvre et des frissons, des vomissements, de la fatigue, des mains et des pieds froids, des douleurs musculaires et de la diarrhée.

Aux stades ultérieurs, la septicémie méningococcique peut s’accompagner d’une éruption cutanée à propagation rapide qui commence par des taches violacées.

Parce que bon nombre des premiers symptômes sont si similaires à d’autres maladies, la maladie doit être diagnostiquée par des tests de laboratoire, il est donc important de consulter un médecin dès que vous soupçonnez que vous pourriez avoir la maladie.

Sans traitement, un patient peut finir par avoir des hallucinations, tomber dans le coma ou même mourir.

COMMENT EST-IL TRAITÉ?

Les personnes atteintes d’une méningococcie invasive sont traitées avec des antibiotiques pendant trois à sept jours. Les médecins délivreront des antibiotiques dès qu’une personne dit qu’elle soupçonne qu’elle est atteinte de la maladie, avant même la confirmation, afin de réduire le risque que la maladie ne devienne mortelle.

Si la maladie n’a été contractée qu’à un stade avancé, une personne peut être hospitalisée pour une assistance respiratoire, soigner une peau endommagée par une éruption cutanée ou subir une intervention chirurgicale pour des tissus morts.

EXISTE-T-IL UN VACCIN ?

Il existe plusieurs vaccins dont l’utilisation est approuvée au Canada et qui ciblent des sérogroupes bien connus de méningococcie. Le vaccin Men-C protège contre le type C, le vaccin méningococcique quadrivalent protège contre les types A, C, Y et W-135, et le vaccin Men-B protège contre le type B.

Selon la ville de Toronto, les trois personnes ont confirmé jeudi avoir contracté la méningococcie avaient la «même souche rare de méningococcie du sérogroupe C».

Les nourrissons au Canada peuvent recevoir le vaccin Men-C dans le cadre des vaccinations de routine en deux doses à 2 mois et 12 mois.

Le vaccin Men-C ou le vaccin quadrivalent est offert dans le cadre des programmes de vaccination scolaire dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, bien que le niveau auquel le vaccin est offert varie de la 6e à la 12e année selon la région.

En Ontario et au Nouveau-Brunswick, une preuve de vaccination contre la méningococcie est exigée pour tous les enfants qui fréquentent l’école.

Alors que de nombreuses personnes au Canada auront été vaccinées contre la méningococcie grâce à ces vaccinations de routine administrées aux enfants, les grands programmes de vaccination contre la méningococcie ne se sont répandus au Canada qu’au début des années 2000, bien que plusieurs campagnes de vaccination aient été lancées dans les années 90 en réponse à des éclosions dans certaines provinces.

Cela signifie que de nombreux adultes n’ont peut-être jamais reçu de vaccin.

La ville de Toronto a exhorté jeudi les résidents à savoir s’ils ont reçu le vaccin contre le méningocoque.

“Il est fortement recommandé aux adultes âgés de 20 à 36 ans qui n’ont pas reçu de vaccin contre la méningococcie de contacter leur fournisseur de soins de santé pour recevoir un vaccin contre la méningococcie dès que possible”, indique le communiqué. “TPH surveillera la demande de vaccins et explore activement des canaux de vaccination supplémentaires.”