Infarctus incidents, accident vasculaire cérébral et maladie des petits vaisseaux : quel est le lien ?

Les infarctus incidents surviennent chez un quart des patients ayant des antécédents d’accident vasculaire cérébral et sont associés à des scores initiaux de maladie des petits vaisseaux (SVD) plus mauvais, selon les résultats d’une étude publiée dans la revue Neurologie.

Les informations disponibles sur l’effet de l’accident vasculaire cérébral sur l’infarctus incident et le risque vasculaire sont limitées.

Dans une étude observationnelle prospective, les chercheurs ont cherché à déterminer la fréquence, le type et le moment des infarctus incidents au cours de l’année suivant un accident vasculaire cérébral et leur relation avec la maladie vasculaire périphérique initiale.

Les participants de l’étude Mild Stroke Study 3 ayant subi un accident vasculaire cérébral ischémique léger, défini par une échelle de Rankin modifiée (mRS) d’au moins 2, ont été inclus dans l’analyse actuelle. La population étudiée a été enrichie pour l’AVC à index lacunaire et le groupe témoin comprenait des patients ayant subi un AVC cortical non invalidant. Tous les participants ont bénéficié de services de prise en charge de l’AVC.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) a été répétée après l’imagerie initiale tous les 3 à 6 mois pendant 12 mois. Les infarctus incidents ont été visualisés par imagerie par diffusion pondérée ou par inversion-récupération atténuée par fluide (FLAIR). Les états fonctionnels et cognitifs ont été enregistrés à l’aide de mRS et de l’évaluation cognitive de Montréal (MoCA).

« Les résultats de cette étude soutiennent la nécessité de meilleurs traitements de l’accident vasculaire cérébral lacunaire et de la maladie vasculaire supraventriculaire (SVD) de manière plus générale.

Des données démographiques et des facteurs de risque vasculaire, notamment des antécédents d’accident vasculaire cérébral ou d’accident ischémique transitoire (AIT) avant l’accident vasculaire cérébral initial, des comorbidités et d’autres anomalies vasculaires, ont été recueillis.

Au total, 229 participants (âge moyen, 65,9 ans ; femmes, 33,6 %) ont été inclus dans l’étude, dont 131 (57,2 %) ont eu un accident vasculaire cérébral lacunaire.

Au total, 1 021 examens IRM ont été réalisés, avec un intervalle moyen entre les symptômes d’AVC initiaux et l’IRM initiale de 51,5 jours.

Lors de la visite d’IRM à un an, les chercheurs ont observé 117 infarctus incidents chez 57 (24,8 %) des patients. La majorité des infarctus (73,5 %) étaient de type sous-cortical de petite taille chez 66,6 % des participants.

Des infarctus incidents ont été détectés lors de la première visite chez 39 participants, dont 2 ou plus de 2 infarctus ont été détectés lors d’une seule visite chez 19 participants. Le premier infarctus incident a été détecté en moyenne 83 jours après l’AVC initial. Les petits infarctus sous-corticaux ont été détectés plus tôt que les infarctus corticaux (71 contre 235 jours).

L’analyse multivariée a montré que le score SVD prédisait fortement les petits infarctus sous-corticaux incidents (rapport de cotes). [OR]2,12 ; IC à 95 %, 1,48-3,17 ; P <.001 in="" fact="" baseline="" svd="" score="" was="" the="" strongest="" predictor="" of="" any="" incident="" infarct="" ci="" wp_automatic_readability="30.442069741282">

Parmi les 57 patients ayant présenté un infarctus incident, 53 (92,9 %) ont reçu un traitement hypolipémiant, 57 (100 %) des antiplaquettaires ou des anticoagulants et 40 (70,1 %) ont reçu au moins un médicament antihypertenseur.

À 1 an, 18 participants (7,8 %) ont présenté 23 épisodes d’AVC clinique récurrent/AIT, l’intervalle médian entre l’AVC initial et la récidive d’AVC clinique/AIT étant de 196 jours.

Des scores mRS à 1 an plus élevés étaient associés à des scores mRS initiaux plus élevés (OR, 5,57 ; 3,52-9,10) ; cependant, des scores MoCA à 1 an plus faibles étaient associés à un MoCA initial plus faible, à une intelligence prémorbide et à un âge plus avancé (β, 0,47, 0,07 et -0,06, respectivement).

L’une des principales limites de l’étude était la possibilité de manquer des infarctus qui auraient pu survenir entre les visites.

« Les résultats de cette étude soutiennent la nécessité de meilleurs traitements de l’accident vasculaire cérébral lacunaire et de la maladie vasculaire supraventriculaire de manière plus générale », ont conclu les chercheurs.