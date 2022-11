Infantino dit un double standard derrière les critiques de la Coupe du monde

DOHA, Qatar (AP) – Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a ciblé samedi les critiques européens de l’hôte de la Coupe du monde, le Qatar, et a suggéré un double standard moral sur son continent d’origine.

Infantino a énuméré les problèmes de l’Europe à la veille du lancement par le Qatar de son tournoi à domicile qui a été poursuivi pendant des années par la critique du bilan de l’émirat en matière de droits de l’homme et de traitement des travailleurs migrants qui ont construit des stades et des infrastructures.

“Ce que nous, Européens, faisons depuis 3 000 ans, nous devrions nous excuser pendant les 3 000 prochaines années avant de commencer à donner des leçons de morale aux gens”, a déclaré Infantino à des centaines de médias internationaux.

Il a déclaré que le Qatar et la capitale Doha seraient prêts à accueillir la “meilleure Coupe du monde de tous les temps”.

“Aujourd’hui, je me sens Qatari”, a déclaré Infantino. « Aujourd’hui, je me sens arabe. Aujourd’hui, je me sens africaine. Aujourd’hui, je me sens gay. Aujourd’hui, je me sens un travailleur migrant.

Infantino a lié les critiques à l’intimidation et à la discrimination qu’il a vécues en tant qu’enfant de parents italiens qui ont déménagé pour travailler en Suisse.

Il a déclaré que les pays européens fermaient désormais leurs frontières aux immigrants qui souhaitaient y travailler, tandis que le Qatar avait offert des opportunités aux travailleurs de l’Inde, du Bangladesh et d’autres pays d’Asie du Sud-Est par des voies légales.

Les travailleurs migrants qui ont construit les stades de la Coupe du monde au Qatar ont souvent travaillé de longues heures dans des conditions difficiles et ont été victimes de discrimination, de vol de salaire et d’autres abus alors que leurs employeurs échappaient à leurs responsabilités, a déclaré le groupe de défense des droits basé à Londres Equidem dans un rapport de 75 pages publié ce mois-ci.

Soumis à un examen minutieux de la part de la communauté internationale, le Qatar a adopté ces dernières années un certain nombre de réformes du travail qui ont été saluées par Equidem et d’autres groupes de défense des droits. Mais les défenseurs affirment que les abus sont encore répandus et que les travailleurs ont peu de voies de recours.

“Ce qui a été mis sur la table ces derniers mois est quelque chose d’assez incroyable”, a déclaré le dirigeant de la FIFA à propos des critiques du Qatar par les médias occidentaux.

